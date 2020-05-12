美21歲饒舌新星「身中7槍」慘死街頭！遇害前才預告6月發新曲

▲ 饒舌新星Nick Blixky 遭人連7槍殺害。（圖／翻攝自Instagram／nickblixky63）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國21歲新興饒舌歌手尼克（Nick Blixky）驚傳遭人槍殺，他在10日晚間被人發現倒臥在布魯克林「前景萊弗茨花園」（Prospect Lefferts）住宅區旁的文斯洛普街（Winthrop Street）上，全身佈滿彈孔，隨送被送往附近醫院急救，最後仍傷重不治。

根據CNN報導，警方透露，尼克當天晚間9點左右被人發現倒在路上，軀幹部位和臀部中了7槍，員警接獲報案到場後，馬上將他送往紐約市健康與醫院（New York City Health & Hospitals/Kings County），不過在經過搶救後，仍舊回天乏術。





▲ 尼克才剛在Instagram預告，6月將發布新作品。（圖／翻攝自Instagram／nickblixky63）

一位自稱尼克兄弟的納希爾（Nasir Fisher）隨後也在臉書悲痛發文提到，「我的心都碎了，我的兄弟尼克，好好安息吧，在天堂上要繼續照應我。」

據了解，尼克本名Nickalus Thompson，是一名極具潛力的饒舌新星，他在遇害的前幾小時，才剛在Instagram上向粉絲預告，他的第一張專輯「Different Timin」將計劃在6月3日釋出，沒想到卻再也等不到作品的發行。