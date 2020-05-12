防疫短片爆紅「觸及破百萬」！看見台灣抽iPhone 11、Switch　捐101萬元挺護理人員

▲防疫影片「Protect Every1」片段。（圖／翻攝自「看見台灣基金會」YouTube）

財經中心／台北報導

看見台灣基金會及溫世仁文教基金會共同拍攝防疫影片「Protect Every1」傳達防疫能量。影片推出後，短時間在海內外得到極大迴響，國外媒體大幅報導，網紅也樂於分享，觸及率衝破百萬。

看見台灣基金會及溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛接著設計充滿趣味的公益活動「看見台灣101，溫捐一塊做防疫」，進一步號召大家參與防疫。參加者有機會贏得101個防疫大禮包福袋，其中最大獎項是當紅的iPhone 11、Switch、以及Dyson空氣清淨機，同時呼應活動名稱，邀請大家一同響應，主辦單位在12日國際護理師節宣布，將藉由此活動捐贈101萬元，以支持辛勞抗疫的護理人員。

請繼續往下閱讀...

▲看見台灣基金會及溫世仁文教基金會防疫影片「Protect Every1」爆紅，緊接推出「看見台灣101，溫捐一塊做防疫」公益活動。（圖／看見台灣基金會提供）

影片中，主角們以食指比「1」象徵「Protect one and Protect everyone」，此活動也延續這個主題，以「1」表示從做好保護自己開始，另一個「1」表示進而保護他人，並以「0」象徵零確診，邀請大家尋找影片中各處的「101」意象，數字或建築物樣貌，透過看見台灣基金會的臉書專頁、以及兩基金會官方網站，皆可參加活動。

找出的每個「101」意象，主辦單位就捐出一塊錢，透過大家的參與找到「101萬個101」的意象後，主辦單位將捐贈101萬元支持護理工作人員長期抗疫。

此次活動有許多知名企業共襄盛舉，包括Jamba Juice、Krispy Kreme甜甜圈、三桶金企業有限公司、丸莊食品工業股份有限公司、大江生活股份有限公司、光動能生物科技股份有限公司、乖乖食品有限公司、虎標、美祺企業股份有限公司、麻膳堂、壽米屋企業有限公司、廣達香食品股份有限公司等，提供豐富的大禮包福袋與在家防疫的必備良物。歡迎民眾踴躍參加活動，共同來支持勞苦功高的護理人員。

▲多間知名企業贊助此活動，防疫大禮包內容豐富，歡迎民眾踴躍參與，支持護理人員。（圖／看見台灣基金會提供）