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慈濟醫院攜手華碩AI研發中心AICS簽署MOU　開發「慈濟醫療大數據平臺」

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▲慈濟醫療資訊顧問廖威博，華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

▲慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS今（12）日宣布，雙方簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩先進的AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟七家院區的醫療大數據與研究數據，運用AI人工智慧，開發「慈濟醫療大數據平臺」，提升醫療服務品質，打造慈濟醫療新世代。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，結合醫療專業與AI人工智慧科技的應用，是現代智慧醫療的趨勢，更是醫療產業迎向大數據時代的必經之路，華碩AICS團隊將人工智慧導入慈濟醫療系統，未來除了能提升醫療品質與成效，更能提供醫界對疾病的預測(Predict)與預防(Prevent)。

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▲慈濟醫療資訊顧問廖威博，華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

▲華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一。（圖／華碩提供）

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，這次疫情讓大家知道醫療大數據與AI結合應用的重要性，這次華碩AICS為慈濟醫院規劃以人為本的智慧醫療環境，從協助建構醫院內部去識別化的研究型資料庫開始，再到醫療大數據分析、醫療影像分析、自然語言處理等先進AI核心技術，期望有一天醫療團隊使用醫療數據時，就像使用Google Search一樣簡單、快速且精準。

華碩AI研發中心AICS有感於台灣醫療實力是世界有目共睹，尤其是醫療領域為人工智慧應用新藍海，慈濟醫療體系在臺灣已成立多年並累積相當的醫療數據庫，如果能有效運用，搭配各類醫療輔助與精準醫療的應用發展，將翻轉現行醫療模式，提供更智能化醫療照護。

▲慈濟醫療資訊顧問廖威博，華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

▲慈濟醫療財團法人執行長林俊龍（左）與華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一（右）簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

華碩AI研發中心AICS集結台灣與國際AI領域專業人才，協助醫院從異質資料整合、資料清整，再利用AI轉換將資料結構化及標準化，將原始資料匯集為大數據分析，然後落實到醫療實務應用上，以改善醫療品質、提升醫療效率。

目前慈濟與華碩AICS合作開發的十一項醫療AI專案，已分別在台中、花蓮、台北、大林四家慈濟醫院陸續啟動，除了目前正在進行的「ICD-10編碼AI推薦引擎」（診斷碼與手術碼人工智慧推薦引擎）、「病人出院後14天非計畫再入院率」、「慈濟研究型資料庫」、「管理指標資料庫」、「華碩智慧安保人臉辨識與門禁系統在醫院的應用」等，並結合臨床與醫院經營管理的專業，與AI人工智慧科技結合，持續進行應用、開發與測試。

▲慈濟醫療資訊顧問廖威博，華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」。（圖／華碩提供）

▲慈濟醫療資訊顧問廖威博。（圖／華碩提供）

慈濟與華碩團隊開啟的第一個醫療AI合作案，「ICD-10編碼AI推薦引擎」，以半年時間，就獲得台灣病歷資訊管理學會的認可以及使用醫師的讚賞，除了在門診與住院病歷撰寫的輔助外，也可以運用在教學上，幫助訓練年輕醫師，甚至連資深醫師也受惠。

台北慈濟醫院副院長鄭敬楓表示，ICD推薦引擎非常適合在門診敎學時使用，可提醒醫師再次詢問病史，補充遺漏的症狀，像是本週在兒科門診試用時，ICD推薦引擎就協助自己診斷出小朋友罹患的是疱疹性齒齦炎，而不是腸病毒，所以即使是資深醫師也可以從中學習，進而得到幫助。

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