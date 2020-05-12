友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

▲針對友訊解任二席獨立董事，過程是否合乎程序，經濟部表示，友訊仍須補充相關佐證文件，以利進一步認定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

友訊經營權大戰持續升溫，針對友訊解任二席獨立董事，過程是否合乎程序，將由經濟部認定；經濟部表示，友訊仍須補充相關佐證文件，以利進一步認定。

友訊近期爆發經營權之爭，傾向「改革派」的鍾祥鳳、馮忠鵬等兩位獨立董事，遭公司派公告以「向本公司或（及）關係企業公司取得報酬等情事」為由遭到解任，加上日前董事會出席人數是否合乎規定眾說紛紜，引發雙方相互對外喊話。

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▲友訊二位獨董遭解任喊「無效」將提告，馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

其中，友訊公司派認定二位獨董違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定，也就是公開發行公司獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，且應於選任前二年及任職期間無九項情事發生。

經濟部指出，友訊須補件說明二位獨董如何向公司或(及)關係企業公司取得報酬等情事；另外，解任李中旺副董事長職務，有違公開發行公司董事會議事辦法第3條第4項規定。也須補件說明及釐清。

友訊於本月5日公告法人董事更換代表，高聚投資改派代表人顧啟東，前勁投資改派代表人胡雪，並改選新董事長，由原本的高聚投資換為前勁投資。友訊董事長胡雪除了出招，確保董事長地位，董事會同時宣布解任副董事長李中旺，兩位獨立董事鍾祥鳳和馮忠鵬，「改革派」全數被董事會除名。