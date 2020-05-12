水神再被打臉！沒醫療器材許可證「不能宣稱抗菌」　陳時中：這是我最後一次回應！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

水神產品遭罰爭議不斷，食藥署今也特別在中央流行疫情指揮中心記者會再次澄清，媒體所揭露次氯酸水醫療器材許可證，是另一項產品，並非水神相關產品，該公司此舉有誤導大眾疑慮。指揮官陳時中也表示，自己並沒有交辦衛生局處理，是例行性的工作，發現問題就會移交查處。他也強調「這是最後一次回應，以後也不再針對此問做回應。」

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中回應水神相關問題。（圖／指揮中心提供）

根據媒體報導「水神請全民來評理！連 3 歲小孩都看得出來，這不是在寫療效」 等語。食藥署今表示，本案是「109 年度藥物、 化粧品、食品違規廣告分析及監控策略提升計畫」例行性監控案件，依處理程序，移請台北市政府衛生局查處。

陳時中也進一步表示， 每年監控計畫均持續進行，查獲違規案件數107年為655件；108年為863件；109年迄今為283件，前開案件皆交由所轄衛生局依法查處，全部屬於例行性公事。

▲指揮中心表示醫療器材許可證審查是需要以上資訊。（圖／疾管署提供）

▲指揮中心也表示，真正違規的部份是以上這份資料。（圖／疾管署提供）

▲公文是例行監控及處理原則。（圖／疾管署提供）

▲立委曾開記者會呼籲水神只能用來擦窗戶，千萬不要喝下肚。（圖／記者屠惠剛攝）

該產品標明「旺旺水神 抗菌液隨身瓶 30ml」廣告內容違規案，因該產品非屬醫療器材，其內容述及「...居家、外出、口腔抗菌三合一...綠膿桿菌（燒傷或傷口引 起皮膚炎、肺炎、心內膜炎、敗血症、壞死筋膜炎）...白色念珠菌）口腔念珠 菌病、女性陰道炎）...牙齦卟啉單胞菌（牙周病導致牙齒脫落）...口腔清潔抗 菌...」云云。

食藥署表示，顯見該產品「施用於人體」，並具「預防、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀」功能，整體表現涉及違反藥事法第 69 條「非本法所 稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳。」之規定。因此北市衛生局依法約詢業者陳述意見，嗣於109年5月7日依廣告內容違反藥事法第69條規定， 裁處新臺幣66萬元。

▲陳時中表示如果沒有「醫療器材許可證」可宣稱清潔，但不能宣稱抗菌。（圖／疾管署提供）

陳時中也強調，該產品公司也詢問指揮中心「為何別人可以？我們不行？」這主要是因為「別人都有醫療器材許可證」，如果不是醫療器材許可證，可以宣稱清潔，但不能宣稱「抗菌」，因為抗菌要經過安全測試和製造商品質管理，才能確保安全性。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來