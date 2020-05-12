京城銀董事改選　戴誠志任董事長續領航

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／綜合報導

京城銀今（12）日召開股東會，會中除了通過配發每股現金股利1.5元，現金殖利率達4.6%之外，京城銀的法定盈餘公積正式超過資本額，明年的現金股利將不受到1.5元的限制；同時，京城銀今日也改選董事以及會後召開臨董會推派董事長，由現任董事長戴誠志續任、將繼續引領京城銀。

京城銀召開股東會，根據京城銀的年報顯示，去年的稅後純益達34億元，每股稅後純益（EPS）為2.99元，淨值報酬率（ROE）8.93%、資產報酬率（ROA）為1.21%，至去年底逾放比僅為0.01%，呆帳覆蓋率達9917.55%。京城銀整體到去年底總資產規模達2,827億元，資本適足率為15.04%，第一類資本比率為14.56%，資產品質良好。

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同時，股東會通過2019年配發每股現金股利1.5元，以昨（11）日收盤價32.60元計，現金殖利率達4.60%，訂於5月28日為除息交易日，6月19日完成現金股利發放。好消息是，京城銀法定盈餘公積正式超越資本額，明年起即不必受限於銀行法第50條現金股利不得超過1.5元的門檻。

京城銀也進行董事改選，新當選的董事共計七席，其中三席為獨立董事，一般董事為天剛投資代表戴誠志、蔡炅廷、富強投資代表蔡忠昌、歐慶順。

三席獨立董事則是高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆、若水鑑價公司董事長姜宏亮以及寬立堡營造公司董事侯全富。並且在股東會後召開董事會，順利選出董事長，由現任董事長戴誠志續任，新董事任期三年，自今（2020）年5月12日至2023年5月11日止。