海事尖兵月薪15萬！長榮海運專班今開放報名「來存第一桶金」

▲長榮海運與國立臺灣海洋大學合作開辦輪機工程學系專班，今（12）日起開放報名。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

為擴大培育國籍海事專業人才，長榮海運與國立臺灣海洋大學合作開辦輪機工程學系專班，今（12）日起開放報名；學員畢業後若成為長榮的海勤人員，月薪約新台幣15萬元，是累積人生的第一桶金的好機會。

長榮海運於2017年開始與海洋大學開辦第一期學士後輪機技術人才專班。該期學員已於去年畢業，並有超過9成的學員已通過交通部的航海人員一等管輪測驗，陸續上船實習。

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長榮海運表示，部分學員已依規定累積一年的實習資歷，取得管輪適任證書，正式成為長榮的海勤人員，月薪約新台幣15萬元，開始累積人生的第一桶金。未來隨著海勤年資與經驗增加，並通過相關測驗，可逐級晉升為輪機長，月薪將達28萬至30萬元的水準。

▲長榮海運與國立臺灣海洋大學合作開辦輪機工程學系專班，今（12）日起開放報名。（圖／長榮提供）

長榮海勤人員的職涯發展管道多元而完整，業界首創的「海陸輪調」制度，提供海勤人員輪調至陸勤服務的機會。輪機業務相關的部門包括船舶維修管理、船上物料補給，與新船設計監造等。此外，長榮海運的服務網路遍及全球，在重要的據點也有輪機人員的外派職缺，在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，拓展國際視野與格局，進而成為具世界觀的海事管理人才。



長榮海運專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格，役畢或免服兵役者皆可報考，通過遴選後開始就讀。修業時間為三學期，長榮海運將全額補助學雜費及部分住宿費用。相關報名簡章公告於國立臺灣海洋大學網站 (http://admission.ntou.edu.tw/info.aspx?v=2025)，即日起開放報名，預計今年9月正式開學。