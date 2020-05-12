梨泰院夜店101人中鏢！首爾第2大感染源　直逼3月客服中心慘況

▲南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

南韓首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，迄今已出現101例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，光是首爾地區就佔64例，成為首爾第二大群聚感染源，進逼今年3月首爾九老區辦公大樓電話客服中心（call center）的98例。市府今（12）表示，作為預防性措施，首爾公車開冷氣空調時，窗戶可保持開啟狀態，所有路線的公車巴士全數適用。

韓聯社報導，梨泰院夜店群聚感染相關個案在不到一周的時間內，就出現101例確診，且遍布南韓各地，除了首爾64例之外，京畿道有23例、仁川7例、忠清北道5例、東南部港口釜山1例及南部島嶼濟州島1例。

▲▼ 南韓首爾梨泰院爆發群聚感染後，防疫人員身穿防護裝備前往周邊社區消毒。（圖／路透）

儘管當局現已針對數千人展開接觸者追蹤等調查，但卻有3000多人徹底失聯，填寫假資料或拒接電話。防疫部門決定硬起來調閱信用卡消費紀錄與通信紀錄，稍早政府也證實，已經握有行動電信業者所提供的名單，總計1萬905人在列。

此外，市府12日也表示，為了防止疫情進一步擴散以及密閉空間空調可能傳播新冠病毒的擔憂，首爾公車開冷氣空調時開啟窗戶，所有路線的公車巴士全數適用，這是當局防堵大眾運輸工具染疫可能性的最新措施。此前，市府曾因節能計畫禁止開空調的公車把窗戶打開。

南韓中央防疫對策本部12日通報，境內再添27例新冠肺炎確診，累計10936人染疫、258人病逝。防疫當局呼籲，曾經在5月1日深夜至5月2日凌晨前往梨泰院周遭或是5間夜店的民眾務必主動到篩檢所接受檢測，也將會自地鐵站的自動販賣機、超商等通路販售醫用口罩。

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▼南韓新冠肺炎疫情轉好之際，再度爆發群聚感染事件。（圖／路透）

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