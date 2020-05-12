Smart智富／疫情一旦結束　看好中、美股市表現



文／Smart智富雜誌 施斌

新型冠狀肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情持續在全球蔓延，使得目前全球除了中國以外，多數國家的工廠皆處在停產階段。儘管新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，但於此同時卻也看到各國政府反應速度相當快，例如中、美等多國政府連續推出貨幣政策與財政政策來救市，因此只要疫情未來發展沒有超出預期失控的話，全球經濟大蕭條發生的機率不會太大，而陸股再往下探底的機率也不大。

在我的投資生涯中，曾經歷過多次的市場危機，從1997年的亞洲金融危機、2000年的網路泡沫、2008年金融海嘯危機，再到這次新冠肺炎疫情對全球市場的衝擊。

我從歷次危機所得到的經驗教訓，即是人類自我調整的能力其實是很強的。每當有危機出現時，最終都能找到解決的辦法。所以，儘管面對這次的新冠肺炎疫情，我們不會低估這個危機給全球經濟和市場帶來的短期衝擊，但也不應高估它對整個社會和市場帶來的長期衝擊，否則容易錯過未來市場觸底反彈時的上升潛力。

從中國的經驗來看，新冠肺炎疫情問題是有機會找到解方，只是時間早晚的問題。在這個前提下，若以中長期角度來看中國的投資機會，現階段投資策略應聚焦在3大方向：

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首先是在疫情變化中的受惠產業，即：從線下轉到線上；包括線上遊戲、教育、健康諮詢、辦公等，均是受惠產業，且不確定性維持的時間愈長，它們受益的時間也就愈長。這個趨勢不僅在中國，亦出現在其他地區和國家。

第2是聚焦資產負債表最健康、現金流最好、資金最強的優質公司。此次受疫情衝擊的公司肯定是超過受惠的公司。因此每一次危機發生，就是對每一家公司營運能力的考驗。實力不夠的公司在重大危機考驗下會被迫退出產業，只有資產負債表最健康的公司才有機會度過危機。更重要的是，能在危機中倖存下來的好公司，最終又能在市場需求回籠時，獲取更大的市場占有率，成為危機考驗下的贏家。

第3則是現階段估值具有吸引力，且預期在2、3年內具有獲利潛力的公司，亦是值得留意的投資標的。

新冠肺炎疫情雖在中國獲得控制，但歐、美國家情勢仍很嚴峻，投資人擔心美股會進入從流動性問題轉向基本面下行主導的階段，繼而牽動港股、陸股表現。但從歷史經驗來看，因為全球危機事件而陷入恐慌下，各市場在短期間的相關度確實是比較高，但就中長期來看，各市場終究會回歸各自的基本面。

更重要的是在這波疫情衝擊中，可發現最早大規模抗疫的中國，其股市也在整個亞太市場中表現最好。主要原因是：

1.中國流動性較充裕；2.中國很快走出疫情，亦帶動股市從底部往上走，而不需擔心股市是否還在探底。隨著中國工廠陸續復工，預估陸股走勢會跟美股不同。港股方面，現在港股上市的大部分是中國企業，銷售利潤多來自中國，因此就中長期來看，港股走勢也終將反映企業獲利基本面，表現亦會與美股不同。

歷經這次疫情衝擊後，長期來看，在全球市場中真正能有表現機會的市場仍屬美國和中國。主要原因是全球最頂級的公司多是在美國，而中國則是屬於後起者的追趕，加上中國的市場很大，若出現一些優秀公司的話，就是比較好的投資機會。基本上投資市場中的資金都是要尋求回報，短期內這些資金為減少風險，可能出現恐慌性縮手，但如果港股、陸股基本面不錯、估值具吸引力的話，資金終究會回來布局這些市場。(本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人)



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