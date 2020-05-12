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投資人注意！　6、9月成台股布局2大關鍵時點

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲距離總統520就職只剩不到兩周，中信投信表示，短期來看，台股指數已高，大盤上揚空間有限。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，各國陸續解除封城，投資人關注台股後續布局方向，中信投信表示，短期來說，台股指數已高，因此上漲空間有限，長期而言，台股走向有2個關鍵時點投資人須多加留意。

回顧過去一周，外資對亞股信心還未回籠，根據彭博統計外資資金流向從5月4日至5月8日，新興亞股除印度以外，資金全面流出，並以台股流出17.9億美元（約新台幣536億元）最重。

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▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股失血17.9億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股失血17.9億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然近一周外資撤退，但距離總統520就職只剩不到兩周，短期來說，台股指數已高，即使國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上揚空間有限，不過先前遭疫情影響較重的手機供應鏈，可能有補漲機會，投資人或可逢低布局。

長期而言，台股走向有2個關鍵時點投資人須多加留意。首先6月是第一個關鍵時點，周俊宏說明，各國能否順利於6月解封，是疫情警報是否能真正解除的關鍵。雖然從本周開始，美國各州將陸續解封，但美國單日新增確診數仍維持在2萬以上，加上西方國家沒有戴口罩習慣，第二波疫情仍有捲土重來的可能性，因此周俊宏認為，歐美國家於5月逐步解封或許能帶來一小波慶祝行情，但如果遲至6月疫情都沒有捲土重來，才算真正解封，經濟始有望重返復甦軌道。

第2個時點是9月，周俊宏分析，到時投資人可觀察國際電腦展是否有新品展出，或從新品觀察在家工作趨勢是否持續延燒，同時9月的聯準會聯邦公開市場委員會會議對於紓困計畫可能出現調整動作，投資人或將視聯準會決策調整資產配置。

整體來說，周俊宏認為，看好在家工作的趨勢將持續，看好相關受惠股如伺服器、主機板，且疫情可能加速工廠自動化，有益相關類股。另外，受疫情影響，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。

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