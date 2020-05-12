經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河臉書最新發文表示，這期經濟學人週刊用一幅漫畫，顯示美國股市的暢旺與基本面的背道而馳，形成一條很大的鴻溝，畫面驚悚卻也道盡了水淹股市的無奈。

謝金河指出，疫情撞擊全球經濟的威力相當猛烈，美國失業人數已增至2,050萬人，各國經濟成長率均有如跳水般，第一季負成長，甚至第二季可能加劇。他指出，過去兩個呼風喚雨的投資大師這回也束手無策。

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▲股神巴菲特(Warren Buffett)。（圖／路透社）

股神巴菲特被美國股市的熔斷嚇呆了，除了把手上4大航空公司股票清光，認賠出場，手上握著1300億美元現金，結果道瓊工業指數彈升六千多點，科技股已重返疫情前的高峰，巴菲特也只能觀望。

謝金河表示，柏克夏A股從344,970美元跌至240,000美元，現在在265,280美元，市值跌至4,297億美元，股價彈升力道微弱，而龍巌集團的李世聰逢低承接，也許低檔切入也是機會。

▲軟銀集團創辦人兼執行長孫正義。（圖／路透社）

另一個是日本的投資之神孫正義，2000年以2,000萬美元投資阿里巴巴，報酬率幾乎到萬倍，但這次疫情重創軟體銀行，股價從12,090日圓殺到2,609日圓，股價慘跌近8成，軟銀這個會計年度預計虧損7,500億日圓，軟銀投資 WeWork 慘賠75億美元，孫正義大手筆投資的願景基金今年可能慘賠1.8兆日圓。過去20年戰無不勝、攻無不克的投資之神孫正義，今年這一關非常不好過。

謝金河表示，這是算總帳的年代，資金洪水有如大浪襲來，能乘風破浪的不多，滅頂的人可能比比皆是。「巴菲特一生很少看到熔斷，這回看了很多次！投資屢賺暴利的孫正義，這回也踢到鐵板了。」



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