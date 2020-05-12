被問離任科技部長去向　陳良基尷尬笑「這屆到5月19日」…臉秒漲紅！體溫測出紅字

▲科技部長陳良基。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

有消息指出，科技部長陳良基在5月20日後，因生涯規劃而擬離任，不過在科技部12日一場活動中，面對記者進一步提問未來去向，陳良基尷尬一笑，略帶有緊張情緒，他制式回答是，「這屆日期是到5月19日。」

昇雷科技12日致贈一台「雷達生理感測系統」給科技部，上午在科技大樓舉行致贈儀式，由陳良基親自代表受贈。該系統以非接觸的方式收集體溫、呼吸頻率與心跳等多元生理數據，即時提供警訊，做為疫情防堵的第一道關卡。

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陳良基表示，科技部現規劃檢疫、治療、預防、公衛流病、社會影響、場域驗證及國際科技防疫合作等7個面向議題，以快速集結學研和新創公司的防疫科技能量，透過跨領域合作的激盪，發展出嶄新的防疫科技。

透過在大學設置「防疫科學研究中心」，將為我國防疫科技的研發及人才培育奠定扎實的基礎，加強推動科研成果商品化，作為防疫工作的強力後盾，促進國內防疫科技的升級及永續發展，與全民共同對抗本次疫情，守護台灣。

會後，記者追問陳良基，5月20日後會留下來嗎？他說，制式回答就是這屆日期到5月19日，「遵照教育部規定就是到5月19日。」不願透露未來去向。不過，當陳良基答完，現場哄堂大笑，因為他貌似有著緊張情緒，突然整張臉漲紅，擺在旁邊的「雷達生理感測系統」體溫數字也一度飆上紅字。

▲科技部長陳良基測試「雷達生理感測系統」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲科技部長陳良基（左）與昇雷科技總經理田勝侑合影。（圖／記者楊絡懸攝）