傳中國竊美疫苗資料　川普再槓北京：密切關注中

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美媒報導，美國將指控中國試圖竊取美國研發武漢肺炎疫苗與療法資料。美國總統川普今天在記者會指出，中國在源頭就應阻止疫情，但無法做到，現在他們要竊取資訊，美國正密切關注中。

紐約時報報導，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部準備發布警告，稱中國訓練有素的駭客與諜報人員正努力透過非法手段，取得與疫苗、療法、篩檢等有關各種有價值的智慧財產與公衛資料」，並竊取美國為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情而研發的疫苗及療法資料。

川普今天在白宮玫瑰園召開的疫情記者會被問及此事時回應：「還有什麼是新的？」（What else is new？）

他重申對中國在疫情處理上的不滿，並指出，中國應該從源頭就阻止疫情，「現在你跟我說他們正駭入資訊，我只能說，中國還有什麼是新聞。我們正在密切注意此事」。

在被問及傳言北京想要重新協商第一階段美中貿易協議，以從中取得更多利益，川普表示，北京想重談協議以能取得更多利益，但他不感興趣，「讓我們看看他們是否履行他們簽署的協議」。

對於媒體問到美國因為武漢肺炎死亡人數已經達到8萬人，確診病例也不斷攀升時，為何要在病毒檢測和全球展開排名賽，川普語氣不悅地表示：「這個問題你應該去問中國。」