英鎊匯價創1個半月新低！　換新台幣5萬多賺近3600元

▲英鎊匯價來到1個半月以來新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

英鎊匯價回到1個半月以來低點位置，根據台銀今（12）日上午牌告的外幣現金賣出匯價，英鎊匯價來到37.68 元，相較3月高點匯價，如今換新台幣5萬，可多拿到95英鎊，等於多賺到新台幣3,600元。

英國央行首席經濟學家哈蘭德斯（Andy Halandes）警告說，隨著家庭和企業削減支出，疫情大流行將給英國經濟留下永久的傷痕。話雖如此，英國央行在最近一次貨幣政策會議上設法安撫了交易員，同時在必要時為採取進一步行動留後路。

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根據《Fxstreet》報導，英國脫歐談判缺乏樂觀消息也給該貨幣對帶來壓力。

彭博即時匯率，英鎊目前來到1.2313美元兌1英鎊，為4月21日匯率1.2289美元兌1英鎊以來新低。

另一方面，據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，目前英鎊匯價為37.68元，來到今年3月26日（匯價37.03元）以來的低價。

如要換新台幣5萬元，今天的匯價可以換到1,326英鎊；但如果是以3月9日的高點匯價40.59元來計算，當時只能換到1,231英鎊，足足就多換了95英鎊，等於多賺到了新台幣3,579元。