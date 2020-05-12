雙美4月營收年增6.03％　展望第2季營運審慎樂觀

▲雙美董事長林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美生技股份有限公司（4728）今（12）日4月合併營收5411萬元，主要受惠於膠原蛋白植入劑穩定的出貨表現，挹注4月營收較去年同期成長6.03％；累計今年前4月合併營收2.25億元，較去年同期成長53.58％。

雙美表示，雖然疫情影響消費者外出至實體通路的購物消費力道減緩，但隨著中國大陸地區疫情逐漸獲得控制，加上醫美需求仍有一定的存在，創造雙美旗下Sunmax雙美膠原蛋白植入劑保持良好的出貨表現，成為4月營收維持在5000萬元以上水準的主要原因。

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雙美指出，目前致力於推行醫師培育計畫，5月已針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師等安排超過65場客製化的學術交流會，藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時開拓更多合作夥伴，挹注未來營運良好動能。

雙美進一步指出，公司搶攻美塑療法市場的份額仍不留餘力，透過擁有中國藥監局(NMPA)械字號認證雙美I號的膚柔美，聚焦業務拓展任務於MC32膠原美塑療程。

雙美說明，MC32膠原美塑療程是將活性的膠原蛋白，依照臉部分成額頭、臉頰、口鼻周圍三個區域，200個點位不同注射技術直接注射於皮膚中的真皮層，截至今年4月底，膚柔美應用在MC32膠原美塑療程銷售已高達1.5萬支，較去年同期成長54％，帶動公司未來整體營運良好的成長動能。

雙美補充，今年因新冠肺炎病毒疫情延燒對醫美產業帶來營運上的考驗及改變，除了直播線上問診已逐步成為醫美溝通常態形式，醫美消費屬性也將回歸理性消費，創造優質醫美供應商將有機會在疫情後產業鏈的洗牌下，異軍突起。

展望第2季營運，雙美保持審慎樂觀看法，即便疫情考驗雙美業務團隊開拓市場的應變能力，但仍持續落實TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫精神，並由於雙美線上直播平台已建立且營運超過一年的時間，目前已有超過十萬個粉絲關注度。

雙美強調，在疫情期間已進行超過50場直播，平均單場約有2萬人左右的瀏覽量，雙美持續強化直播線上問診及線下聯合更多醫師進行醫美學術交流活動，盼疫情後醫美消費需求回暖，推進微整形龐大市場商機重掀，有信心創造雙美整體營運遞出優於產業平均水準的表現。