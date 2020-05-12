亞諾法擴展產製新冠肺炎疫苗　啟動系列大型動物試驗

▲亞諾法DNAx Immune技術平台。（圖／翻攝亞諾法官網）

記者姚惠茹／台北報導

亞諾法（4133）今（12）日宣布擴展self-amplifying mRNA（SAM）技術產製新冠肺炎（COVID-19）疫苗，整合既有基因序列片段抗體開發資訊，作為新冠肺炎SAM疫苗開發的依循參考，並將展開一系列較大型動物試驗和安全性研究，正式跨入與全球疫苗開發的時間競賽。

亞諾法表示，SAM是新一代針對疾病感染與癌症的mRNA治療藥物，亞諾法已從該領域的領導者採購取得mRNA傳遞試劑「脂質納米顆粒」，同時為供應全球最大的mRNA治療公司脂質納米顆粒的供應商。

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亞諾法指出，目前將利用自有DNAx Immune技術平台，成功驗證新冠肺炎各種不同基因序列片段，產製有效中和小鼠抗體，整合既有基因序列片段抗體開發資訊，作為新冠肺炎SAM疫苗開發的依循參考，並將展開一系列較大型動物試驗和安全性研究。

亞諾法說明，相較傳統的mRNA疫苗技術，SAM疫苗技術能在細胞內產生200,000份拷貝數，因而產生更高量與更持久的蛋白質表現，以更低的免疫劑量達到體內更佳的抗體免疫反應， 同時SAM與mRNA疫苗技術均不需要經歷細胞培養產製程序，可直接投入GMP量化生產，有利於商業推廣。

亞諾法補充，目前已有部分疫苗公司投入使用胜肽和特定蛋白質片段作為免疫原產製疫苗，對於仿製天然新冠肺炎蛋白質、產製程序需要經歷細胞培養與較高免疫原注射劑量上的種種問題，從而降低產品發展性與延伸較高成本的問題，但使用DNA作為免疫原生產疫苗，仍存在嵌入基因組風險。

亞諾法分享，美國Moderna、德國CureVac與BioNTech等公司率先開發針對多種疾病的mRNA疫苗，並在新冠肺炎全球疫苗競賽中取得領先優勢，然而這是場與自己的競賽，各家公司技術優勢的整合、產製能力的可擴展性、成本的多方評估與執行通用性下綜合審視，勝利將歸屬於堅持到最終的成果。

亞諾法強調，主要是因為擁有RNA病毒的新冠肺炎能夠不斷變異，使疫苗的開發更加複雜，單就一家公司可能無法滿足全球對新冠肺炎疫苗的需求，故而迫切需求快速適應不斷變化的病毒之疫苗技術平台。