特斯拉槓上加州政府！不甩封城令硬開工　馬斯克：要抓就來抓我

▲馬斯克受不了加州封城令。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國加州是疫情重災區已封城近2個月，目前也尚未宣布何時要解封。在當地設廠的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（12）晨就在推特槓上加州政府，他表示，即使會違反規定，工廠仍要準備復工，他更強硬地說，「如果有人要被抓，那就來抓我好了。」

根據CNN報導，馬斯克認為，政府將非必要行業列入封城限制之內，是過度且毫無憲法根據之舉，他在9日向聯邦法院對州政府提出告訴，並表示「公司不惜移出加州」，昨日他又在推特上說「工廠要復工了，我也會跟所有人在一起，如果要來抓人，我就是唯一被抓的那個。」

▲馬斯克在推特發文。（圖／翻攝自推特／@elonmusk）

馬斯克得到不少官員支持，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）就指，加州政府要想辦法重啟經濟，馬斯克是那裏最重要的雇主，他的需求應被視為優先考量，解決完公衛問題就要讓他趕快開張，不然也別怪他把生產線移出加州。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，他對馬斯克有「崇高的敬意」，希望和內部討論後最快能在下周讓特斯拉開工。特斯拉工廠所在的阿拉米達市公共衛生部指出，「我們一直向多方同意的安全重啟經濟計畫前進，並準備加強員工健康檢測流程」。