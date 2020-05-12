外送國家隊再添八家新盟友！經濟部：foodpanda正在補件中

▲經濟部建置外送國家隊再添8家平台業者，foodpanda也正在申請補件中。（圖／foodpanda提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，經濟部建置外送國家隊再添8家平台業者，官員指出，目前已有19家外送平台加入國家隊，外送平台雙雄的foodpanda也提出申請，但目前正在補件中、尚未通過審核，大家要再等一等。

為協助餐飲業者渡過難關，經濟部協調國內外送平台業者，由政府補助餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用，提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案，以利餐飲業者增加外送銷售管道。

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經濟部商業司通過最新合作外送平台業者名單，包括：智慧時尚、大麥網路、夠麻吉、路遊數位、社守、 微碧愛普科技、松凌數位、兆利豐。

▲經濟部「外送國家隊」紓困補助，讓餐飲業者可直接省上限15,000元的服務費用。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部補助 1.5 萬元給餐飲業者，補助可以怎麼用？官員指出，以「快點外送 QUICKpick」為例，政府補助參與的餐廳5,000元上架費；還有10,000元的行銷服務費，超出的費用會由快點外送自行吸收。

另外，加入 Lalamove（小蜂鳥國際物流有限公司）平台的餐廳，補助則是用在配送費，以1公里內一趟75元配送費計算，可補助200趟。業者也再加碼750元運送服務費免費、首次下單折扣碼100元等優惠。

經濟部表示，原本餐飲業者要使用外送平台服務，需付「簽約金及外送相關費用」給外送平台，現在有了補助以後，餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用，未來外送平台再跟經濟部請款，省下餐飲業者請款的麻煩，讓補助直接回饋在餐飲業者身上，以利於疫情期間增加外送銷售管道。

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