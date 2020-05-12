申請紓困老碰釘？　會計師點出中小企業申請紓困的4大難題

▲台灣中小服務業中商業服務比重最高，但是核准率卻只有一成。（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊中小企業生意，針對業績衰退五成的企業，經濟部祭出紓困補貼政策，但根據統計核准率不高，尤其是商業服務業的核准率僅一成，嘉威會計師事務所整理中小企業申請紓困時常碰到4大難題，希望藉由解決難題方式，可幫助中小企業順利度過疫情難關。

嘉威聯合會計師事務所所長張威珍表示，中小企業是台灣重要的經濟支柱，且就業人數占八成，協助中小企業度過難關，對台灣後續發展非常關鍵。

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嘉威整理了中小企業在申請政府的紓困的四大難題，也希望中小企業直視這些難題解決，順利度過難關。

一，不了解是否符合紓困補助申請資格：例如經濟部的紓困補貼營業額的比較期資料要確認衰退達50%，否則不符合申請資格。

二，不知道總共可領取的營運資金與經常性薪資補助有多少：嘉威指出，只有經常性的勞工適用，不包含加班費等，且投保金額高於2萬3,800元。如3月全職員工清冊中有員工當月退保者，3月30以前退保的話，營運資金及薪資補貼皆不計入；然而於3月31日才離職、退保者：仍可算入營運資金補貼的員額，但不可計入薪資補貼的員額。

三，不清楚申請文件的填答規則：只有本國投保勞保的勞工適用，外籍勞工需先刪除，否則需補件。

四，申請文件沒有準備齊全，導致需要補件：公司自行製表非外部機構取得文件，容易忘記蓋公司大小章，務必用印作為依據。