美參院通過法案　助台灣重獲世衛觀察員身分

▲美國國會大廈。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

世衛大會召開在即，美國聯邦參議院今天通過一項挺台灣參與世衛的法案。法案指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分，若台灣仍未能獲邀出席，國務卿須提交報告說明。

世界衛生大會（WHA）即將在18日展開，台灣至今仍未收到邀請函。美國聯邦參議院今天一致同意（unanimous consent），通過編號為S.249的法案。法案指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。

法案是由參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）於去年1月29日領銜提出，並獲得21位跨黨派參議員連署支持。參議院外交委員會去年6月3日無異議通過這項法案。

根據提交至參議院全院的法案版本，若台灣未以觀察員身分獲邀參加WHA，美國國務卿需提交給美國國會一份報告，說明美國協助台灣參與世衛做了哪些改變或改進。

法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加WHA，但在總統蔡英文2016年上任後，台灣國際空間遭到中國打壓，當年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017年與2018年更未接獲世衛大會邀請。

法案強調，台灣在全球衛生方面是模範貢獻者，為許多全球衛生挑戰提供金援及技術協助；台灣自1996年以來，投入超過60億美元（約新台幣1800億元）進行國際衛生人道協助，受益國家超過80個。

法案連署人之一、友台共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）今天發布新聞稿表示，為了擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），美國必須加強與每個致力於確保資訊透明、拿出最佳典範作為的夥伴合作。

賈德納指出，賦予台灣世衛觀察員身分，不只讓台灣能夠與世界完整分享防疫經驗，更能如實反映台灣對全球衛生的貢獻，不再因中國反對受到壓縮。