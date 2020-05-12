日圓避險需求降低！匯價創近1個月新低　換新台幣5萬多賺近2800元

▲ 日圓匯價來到1個月新低，民眾可把握低點換匯。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓匯價震盪走低，根據台銀今（12）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2813元，創下1個月以來新低紀錄。若是要換新台幣5萬元，相較3月高點匯價，如今可以多換9,849日圓，等於多賺到新台幣近2800元。

據Fxstreet指出，隨著美元周一走強，加上亞股在本周初表現良好，這使得日元的避險需求下滑。儘管市場情緒轉壞、歐洲股市大幅下跌，但美元較日圓強勢的格局仍保持不變。

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根據彭博即時匯價，日圓兌美元匯率昨日一度來到107.66日圓兌1美元的低點價位；今天則是稍微收斂貶勢、為107.54日圓兌1美元，是4月中旬以來低點。

另外，新台幣近期維持強勢格局，也讓民眾赴銀行買日圓變得更便宜了！看到台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，日圓匯價來到0.2813元，是4月10日（匯價0.281）、1個月以來新低。

若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到17萬7,746日圓，相較3月9日的高點匯價0.2978，當時只能換到16萬7,897日圓，就可以多拿到9,849日圓，等於多賺到新台幣2770元。

近期因疫情影響，想出國旅遊的民眾需要暫緩出國計畫，但還是可以把握匯價低點將日圓分批換起來，幫自己省點荷包。