日本停課副作用！女學生「趁爸媽不在家和男友...」　未成年小媽媽暴增

▲日本新冠疫情持續蔓延，學校因此停課。（圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本專門提供免費懷孕諮商服務的熊本慈惠醫院11日表示，疑似是受到停課影響，該院光是在4月就接獲75件國高中生懷孕諮詢，是史上最高。許多小媽媽在電話裡透露，「因為不用上學，所以才會趁父母不在時，在家和男友發生性關係。」讓院方擔憂表示，希望女學生能好好保護自己的身體，並做好避孕措施。

日本首相安倍晉三有鑑於新冠肺炎疫情蔓延，日前宣布延長全國緊急狀態至5月31日，而國高中小學的開學日期也因此被迫持續延期。根據《每日新聞》報導，位於熊本的慈惠醫院為了提供有養育困難的孕婦以及嬰幼兒父母協助，於2007年設立免費的24小時匿名懷孕諮詢專線，提供新手爸媽或是未婚懷孕的媽媽們相關諮詢服務。然而慈惠醫院的副院長蓮田健11日在記者會上表示，「受到新冠肺炎疫情影響，學生因學校停課被關在家裡，卻也增加了發生性行為的機會，導致許多年輕學生在非預料之下懷孕。」

根據慈惠醫院提供的數據顯示，懷孕諮詢專線接到的國高中個案自3月起開始逐漸增加，且光是在4月就比去年同期還多了17件。在4月的592件諮詢個案中，就有高達13%是國高中生，比往年增加了5%~7%。院方表示，統計結果只包含願意公布詳細年齡的個案，僅回答「未成年」或是「十多歲」的個案則不列入統計中，因此實際的未成年懷孕人數，恐怕只會更高。

醫院表示，許多打電話諮詢的小媽媽們透露，「趁爸媽不在，就在家和男友發生性行為，沒想到竟然驗出懷孕」、「因為是第一次進行性行為所以不知道要避孕」等。另外也有男學生撥打專線表示，「女朋友出現疑似孕吐的症狀」，希望請求協助。

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