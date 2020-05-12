羅麗芬-KY首季每股稅後虧損0.03元　展望第2季營運審慎看待

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）公告首季營收1.13億元，較去年同期減少63.5％，平均毛利率71％維持在高水準，主要是因為推出新品牌增加營銷費用，營業費用較去年同期增加9.5％，首季小幅虧損145萬元，每股稅後虧損0.03元。

羅麗芬表示，中國大陸各地雖已逐漸恢復正常運作，但仍有保持社交距離等防疫措施限制，公司面對消費型態轉變，持續積極推動線上新品牌《伊姿佰EasyBio》銷售，並期待在疫情結束後能迅速引導消費者回流線下體驗。

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羅麗芬指出，由於疫情的衝擊，中國大陸第1季首度出現經濟負成長，不過「宅經濟」帶動新型消費加快發展，第1季實物商品網上零售額年成長5.9％，佔社會消費品零售總額比重為23.6％，比去年同期提高5.4個百分點，看好隨著企業復工復市，實體通路銷售開始陸續好轉。

羅麗芬說明，洞悉大陸市場的演變，已及早布局線上銷售策略，運用微信小程式推動銷售旗下三大品牌的居家護膚商品，第2季起也陸續在各省導入旗下三大品牌的暢銷爆品，像是芙蓉霜及女神水至最新開發網路商城銷售。

羅麗芬補充，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》在自營線上商城及天貓、京東等平台上線銷售，引導消費者於線上消費，而公司積極執行行銷計畫，預期在第2季逐漸收到成效。

羅麗芬強調，美容美體養護產品的線下體驗仍然是培養長期消費者的最快途徑，在防疫優先的情況下，美容院雖陸續開業，仍有人流限制，因此雖然中國大陸各城市逐步解封，但要回復常態外出消費仍需要一段時日，目前還是謹慎防疫優先，公司對第2季看法持審慎態度。