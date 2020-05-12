背心妹幫愛犬洗香香　「水花透濕衣服」雪乳形狀炸出…影片主題秒歪：想當狗了

▲南韓女DJ幫狗狗洗澡，讓網友鼻血噴爆。（圖／翻攝自Youtube／IG@pyoapple下同）

記者陳亭伃／綜合報導

家裡有養毛小孩的人，基本上都會有幫忙洗澡的經驗，不是弄得全身濕相當狼狽，不然就是整個浴廁都會混亂。近日一名南韓的正妹DJ就上傳一支自己替家裡狗狗洗澡的洗澡影片，沒想到卻讓看過的網友幾乎都忘記主角是狗兒，完全被正妹的火辣身材完全吸引。

身材相當火辣的南韓DJ「DJ Henney」因為擁有天使臉孔、魔鬼身材，過去在擔任直播主的時候，迅速累積了大批粉絲，爾後轉戰當了Youtuber，常常在影片中分享自己的日常生活。日前釋出最新一集，她帶著自己可愛的狗狗外出散步，並表示自己在該集中想要嘗試幫愛犬洗澡，而原本觀看的網友以為是一集與毛小孩寓教於樂的影片，沒想到一開場就讓大家鼻血噴爆。

▲正妹身材火辣，狗狗又超可愛。

「DJ Henney」一開始僅穿著一件小可愛、鵝黃色的緊身短褲，跟著可愛的狗兒蹲在浴缸裡，她溫柔地幫忙洗澡，雖然覺得狗狗看起來有點「心情複雜」，但還是很用心的倒上洗毛精，但在過程中「DJ Henney」的火辣身材同樣被濺起的水花透視的一覽無遺，在幫狗狗沖水的過程中，更多次露出傲人的事業線、而超短短褲更是大方秀出一雙修長的美腿。

「DJ Henney」的IG中可以看到她常分享工作、生活的照片，愛穿著緊身上衣的她，也不吝嗇秀出凹凸有致的好身材。這段洗狗的影片一出現，更讓廣大網友直呼，「好想當那隻狗！」、「就說當狗比當人幸福吧！」、「身材真的太犯規了」、「短襬上衣加上被水濺濕的感覺，真的讓人遐想！」