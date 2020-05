累計8萬死…川普吹噓「防疫做很好」女記者提問打臉　他怒嗆：不然去問中國

▲川普記者會上與記者互槓。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普與中國的相互攻防口水戰,自中美貿易戰延燒到新冠肺炎,直到美國疫情爆發成最嚴重國家,川普更是毫無遮掩的抨擊中國隱匿病情,11日白宮新聞記者會上,川普再次提到政府方面防疫做得比許多國家都好,卻遭到美國哥倫比亞廣播公司中國裔記者反問「為何還是很多人喪命,這樣競爭有何意義?」讓川普大動光火。

根據美國《CNN》報導,川普在新聞記者會上提到美國防疫與檢測比許多國家都好,但哥倫比亞廣播公司(CBS)的中國裔記者Weijia Jiang(中文音譯:江維佳)卻提問,「您過去說過很多,美國在測試方面比其他國家都做得好,但每天都有許多人喪命,確診也更多,這樣的競爭意義何在?」

▲連帶CNN記者也遭到拒絕提問。

未料,川普卻回應,「世界各地都因為新冠肺炎而失去許多生命,也許你應該要問中國,不要問我,當你去問他們或許能得到一個不同的答案」。川普接著點名另一名記者提問,Weijia Jiang則繼續追問,「你為什麼特別針對我說這樣的話?我應該要問中國嗎?」

川普則回應,「我沒有針對任何任,我是對任何會問這種令人厭惡的問題的人說的。」而適才被點名的《CNN》記者則是被跳過訪問,並遭到川普打斷,隨後突然結束記者會。

過去川普曾多次槓上許多媒體,但多為跳過或是刻意不回答居多,對於此番針對華裔女記者「特別言論」,也在網路上掀起熱烈討論。

►買起來! 點近來才知道要買啥好康

.@kaitlancollins allowed me to ask a follow up question after the President called on her, and then @Yamiche deferred to Kaitlin. I am fortunate to work alongside them. https://t.co/aG1F3xYIQO