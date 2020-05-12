心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

▲自稱擁有耶魯大學博士學位的邢姓心靈訓練師（左1），5年前才從國外返台從事兒童教育事業。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台北市一名疼愛小孩的全職媽媽小珍（化名），2年前經朋友介紹找到一名自稱擁有教育專業的「心靈訓練師」邢男，他聲稱可以把小孩送去馬來西亞「重新教育」，並誆騙小珍拿錢投資，害她不但慘賠850萬元，甚至還與丈夫險些離婚；其他家長也痛批邢男會向有錢的家長遊說投資，如果騙不到錢，就會趕走讓這些不肯配合的家長，讓小孩沒有學校可就讀，就跟「教育蟑螂」一樣。

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外型秀氣穿著簡樸的小珍（46歲），原本在知名嬰兒產品企業當設計師，在和丈夫漢克（化名）有了兒子小星（化名，12歲）之後，即辭去工作。當小星到了小學4年級時，小珍發現兒子在情緒上易怒過動，經常與同學發生衝突，小珍為尋求幫助，2018年2月在朋友介紹下，接觸了桃園一家專門開辦小孩心靈課程的「傳馥公司」。

小珍說，在傳馥的心靈訓練師邢男今年同樣46歲，他5年前自馬來西亞返台參加大學同學會時，向同學吹噓自己的教育課程，獲得一名女同學的認同與協助，該名女同學和她的先生除了讓自己的小孩參與邢男的課程，也介紹許多朋友加入，小珍也是這樣輾轉認識邢男。

本刊找到幫助邢男的這位女同學，她告訴記者，起初邢男安排小朋友在桃園上心靈課程，及到馬來西亞找個營地開兒童訓練營，後來邢男又找了幾位家長媽媽出資成立傳馥公司，但邢男只在幕後操盤，沒有在公司掛名或持股。

小珍被邢男說服投資傳馥公司300萬元，又拿250萬給邢男去馬來西亞定存以及另外的300萬給邢男說好是要投資馬來西亞的房地產，由於小孩被小珍送到馬來西亞就讀國際學校，而監護人則是邢男，因此人在台灣的小珍只能信任並且依靠邢男照顧自己的兒子。

▲為了小星的教育，小珍和漢克夫妻倆費盡心神，不僅賠光了積蓄還揹負高額房貸。（圖／王永泰攝）

小珍語帶哽咽地說，當時即使兒子向學校說被監護人霸凌欺負，學校通知她此事的時候，她都選擇相信邢男而認為是小星說謊，但她投資的錢全都打了水漂，到現在一毛錢都拿不回來，她才知道自己受騙上當了。

邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」

至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。

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