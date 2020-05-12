　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

自稱擁有耶魯大學博士學位的邢姓心靈訓練師（左1），5年前才從國外返台從事兒童教育事業。（圖／翻攝畫面）

▲自稱擁有耶魯大學博士學位的邢姓心靈訓練師（左1），5年前才從國外返台從事兒童教育事業。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT 

台北市一名疼愛小孩的全職媽媽小珍（化名），2年前經朋友介紹找到一名自稱擁有教育專業的「心靈訓練師」邢男，他聲稱可以把小孩送去馬來西亞「重新教育」，並誆騙小珍拿錢投資，害她不但慘賠850萬元，甚至還與丈夫險些離婚；其他家長也痛批邢男會向有錢的家長遊說投資，如果騙不到錢，就會趕走讓這些不肯配合的家長，讓小孩沒有學校可就讀，就跟「教育蟑螂」一樣。

請繼續往下閱讀...

外型秀氣穿著簡樸的小珍（46歲），原本在知名嬰兒產品企業當設計師，在和丈夫漢克（化名）有了兒子小星（化名，12歲）之後，即辭去工作。當小星到了小學4年級時，小珍發現兒子在情緒上易怒過動，經常與同學發生衝突，小珍為尋求幫助，2018年2月在朋友介紹下，接觸了桃園一家專門開辦小孩心靈課程的「傳馥公司」。

小珍說，在傳馥的心靈訓練師邢男今年同樣46歲，他5年前自馬來西亞返台參加大學同學會時，向同學吹噓自己的教育課程，獲得一名女同學的認同與協助，該名女同學和她的先生除了讓自己的小孩參與邢男的課程，也介紹許多朋友加入，小珍也是這樣輾轉認識邢男。

本刊找到幫助邢男的這位女同學，她告訴記者，起初邢男安排小朋友在桃園上心靈課程，及到馬來西亞找個營地開兒童訓練營，後來邢男又找了幾位家長媽媽出資成立傳馥公司，但邢男只在幕後操盤，沒有在公司掛名或持股。

小珍被邢男說服投資傳馥公司300萬元，又拿250萬給邢男去馬來西亞定存以及另外的300萬給邢男說好是要投資馬來西亞的房地產，由於小孩被小珍送到馬來西亞就讀國際學校，而監護人則是邢男，因此人在台灣的小珍只能信任並且依靠邢男照顧自己的兒子。

 為了小星的教育，小珍和漢克夫妻倆費盡心神，不僅賠光了積蓄還揹負高額房貸。（圖／王永泰攝）

▲為了小星的教育，小珍和漢克夫妻倆費盡心神，不僅賠光了積蓄還揹負高額房貸。（圖／王永泰攝）

小珍語帶哽咽地說，當時即使兒子向學校說被監護人霸凌欺負，學校通知她此事的時候，她都選擇相信邢男而認為是小星說謊，但她投資的錢全都打了水漂，到現在一毛錢都拿不回來，她才知道自己受騙上當了。

邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」

至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。

更多 CTWANT 報導
【教育蟑螂2】沒利用價值就踢開　女同學：很後悔幫他
【黑罰單1】衛福部逼北市罰水神　公文錄音全曝光
【輪胎奇襲1】2百億土地被盯上　泰豐備2億股跨海力抗南港

ET快訊
超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包
美媒爆2021 WBC經典賽取消！　至少2023年前不會舉辦
黃秋生承認準備入籍台灣！　抵台自主隔離14天：感受到自由的空
狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包，HERMES也有

從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆

「典型梅雨滯留鋒面」接近時間曝　吳德榮：伴隨西南氣流！有大量降水潛力

知名出版社合約藏陷阱　國寶作家控爛侵權27年欠版稅

3縣市大雨特報！黃蜂颱風最快今生成靠近台灣時間曝　各國模擬路徑出爐

快訊／「大雨夜灌」南高屏！準黃蜂預測路徑出爐　氣象局發「熱帶低壓警報」

把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包，HERMES也有

從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆

「典型梅雨滯留鋒面」接近時間曝　吳德榮：伴隨西南氣流！有大量降水潛力

知名出版社合約藏陷阱　國寶作家控爛侵權27年欠版稅

3縣市大雨特報！黃蜂颱風最快今生成靠近台灣時間曝　各國模擬路徑出爐

快訊／「大雨夜灌」南高屏！準黃蜂預測路徑出爐　氣象局發「熱帶低壓警報」

把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

「三級片始祖」正妹女兒曝光！　比基尼曬「真人娜美身材」辣爆

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

大聯盟開季具雛形已獲老闆批准　7月開打例行賽82場

新台幣開盤貶值5.9分　以29.92元兌1美元開出

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

美國白人父子檔面臨仇恨罪刑「3槍獵殺」慢跑非裔男　警2個月後才逮人

超萌小蘿莉4年「跑」了紐柏林250圈　路線背的比車手都還熟

《玩很大》IG：製作人被FIRE了！　「換掉紅隊隊長」…被點名女星急勸老闆冷靜

台股早盤下跌90點！樂觀氣氛轉憂＋逢高受壓　指數跌破11000點

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

茵聲秘戀劉書宏18小時　「一路摸進衣服裡」好害羞

生活熱門新聞

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

3縣市大雨特報！颱風最快今生成　靠近台灣時間曝光

即／大雨灌南高屏！準黃蜂路徑曝

教授被逼道歉　上課全程曝光

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

陸生檢舉逼道歉！意外曝教授超狂身分

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

台灣新增1死！急診醫曝「細胞激素風暴」關鍵

今年首颱黃蜂可能生成！最新預測曝

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

天生帶財2面相曝光！命理師：手掌上有「木星丘」財運旺爆

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面