董娘的逆襲！策反敵人的盟友　友訊爭奪戰「2招化解危機」

圖、文／鏡週刊

友訊經營權大戰愈演愈烈，被市場派逼到牆角的友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，上月底反攻，先和國內科技大廠佳世達攜手，拔掉市場派盟友李中旺明泰董座位置，雙方將在6月15日股東會最後決戰。

▲友訊創辦人高次軒遺孀胡雪遭市場派突襲，近日展開絕地大反攻。（圖／鏡週刊提供，下同）

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國內網通大廠友訊（D-Link）爆發經營權之爭，公司派和市場派角力愈趨白熱化，遭到市場派挑戰的友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，上月底吹起反攻號角，攜手明泰最大股東佳世達，一舉把李中旺從明泰董座的位置拉下，改由佳世達副總經理黃文芳接任，震撼市場。

李中旺身為上市公司董座突然被拔，起源竟和友訊即將於6月15日改選董監事息息相關。原來同時身兼友訊董事的李中旺和獨董馮忠鵬、鍾祥鳳、友訊前總經理林仕國等人，已和人稱「鋼鐵梟雄」的台鋼集團會長謝裕民結盟，意圖拿下友訊經營權。

本刊調查，遭創業夥伴與市場派聯手逼宮的胡雪，轉向和明泰最大股東、國內科技大廠佳世達結盟反擊，「友訊經營權之爭爆發後，明泰內部傳出，李中旺拿下友訊後，可能推動友訊和明泰合併，引發Peter（佳世達董座陳其宏）擔憂佳世達股權遭稀釋，胡雪因此和Peter三度會面，兩人一拍即合。」知情人士透露。

國內網通大廠友訊爆發經營權之爭，公司派和市場派角力愈趨白熱化，遭到市場派挑戰的友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，上月底攜手明泰最大股東佳世達，一舉拉下李中旺在明泰董座的位置，接著立刻回防自家大本營。

胡雪扳回一城，拉下李中旺後，回守友訊，把明泰在友訊的兩席董事改派自己人，暫時穩住腳步，但危機未解，市場派不僅綁走三大委託書通路業者，選擇靠攏市場派的獨董馮忠鵬、鍾祥鳳更將在6月1日召開臨時股東會，提案解任董事高聚投資，而高聚投資法人代表正是胡雪。「此舉不僅能一舉換掉胡雪，還能取得友訊的股東名冊和委託書，市場派穩贏不輸。」市場人士分析。

為反擊市場派，胡雪接連出奇招，先在上週二（5日）以獨董違反獨立性為由，先解任獨董馮忠鵬、鍾祥鳳職務，接著在董事會上火速通過更換董事長法人以及法人代表。

「雖然6月1日的臨股會仍會照常舉行，但重要的是，友訊董座已改成前勁投資，胡雪是前勁投資的法人代表，6月1日臨時股東會要解任高聚投資案，已無關緊要，胡雪順利金蟬脫殼，成功守住第一場戰役。」市場人士說。

高家找上佳世達當外援，讓胡雪暫時扭轉劣勢、打贏首役，但雙方持股實力仍在伯仲之間，接下來持股5成的散戶以及15％的外資究竟挺誰，勢將成為二方陣營的關鍵勝利之鑰，最後鹿死誰手，就待6月15日股東會見分曉。



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