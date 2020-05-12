美國白人父子檔面臨仇恨罪刑「3槍獵殺」慢跑非裔男　警2個月後才逮人

▲亞伯里36秒遇害影片在網路上沸騰。（圖／翻攝Twitter@AquilaThomas09）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州白人父子檔槍殺非裔男子案最新進展，司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）11日表示，司法部及相關單位正在衡量，是否以仇恨犯罪起訴兩人。

路透社報導，庫佩在一項聲明中指出，司法部民權司（Civil Rights Division）、FBI及喬治亞州南區檢察單位，在此案上互相合作，未來也會繼續參與推動調查，「我們正在檢視所有的證據，來決定以聯邦重罪仇恨罪起訴是否恰當。」

庫佩指出，司法部正在和喬治亞州檢察長聯絡，看他手上是否還有任何該案的相關資料。

▲▼非裔男子亞伯里在住家附近慢跑，遭白人父子檔獵殺。（圖／翻攝推特「2speak_easy」）

2月23日，25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）在布倫瑞克（Brunswick）住家附近，沿著薩蒂拉河岸（Satilla Shores）旁的17號公路慢跑，卻在經過一輛皮卡車（Pickup truck）時遭人開槍，隨即和下車的2名持槍白人對峙，並與持長槍的男子扭打，他在第二聲槍響時揮出一拳，但遭第三槍擊中，最終倒下身亡。

2名白人分別為64歲的退休員警格雷戈里（Gregory McMichael），及其34歲兒子崔維斯（Travis McMichael）。事發後2個月，喬治亞州警方才姍姍來遲，上門以謀殺罪、重傷害罪逮捕2人。

▲▼美國全國有色人種協進會（NAACP）為亞伯里之死，上街抗議種族與執法不公。（圖／路透）

案發過程的36秒畫面於5月6日在推特廣為流傳，隨即引發憤怒抨擊聲浪。美國全國有色人種協進會（NAACP）及其他人權團體指出，此事件再次凸顯了美國種族暴力，並質疑為何當地警方竟要花上2個月的時間，才要逮捕2名嫌犯；作為回應，喬治亞州檢察長誓言徹查延遲逮捕的原因。

NAACP連日發起遊行抗議，為種族不公及枉死的亞伯里聲討公道，疫情之下，許多抗議人士都戴著口罩上街。亞伯里之死已經引發全國輿論沸騰，薩蒂拉河岸17號公路亞伯里的遇害地點，路旁草地也有鮮花和插著白橘色的十字架，十字架前擺著大寫的橘色A，是亞伯里姓氏的開頭字母。