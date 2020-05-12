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輪胎廠「泰豐2億抗南港」全為200億土地　神祕山東幫起底！第三代打響名號

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泰豐董座越洋力抗南港奇襲，輪胎雙雄火拼，攻守5萬坪黃金地。（圖／本刊繪圖組繪）

▲泰豐董座越洋力抗南港奇襲，輪胎雙雄火拼，攻守5萬坪黃金地。（圖／本刊繪圖組繪）

圖、文／ CTWANT

2020年經營權爭鬥新戲碼，絕對是兩家輪胎老廠大戰「南港奇襲泰豐」。南港輪胎（2101）趁著泰豐輪胎（2102）股價跌破面值10元之際，火速豪砸9.7億元，一個月內成了泰豐輪胎大股東。

請繼續往下閱讀...

本刊調查，這場奇襲的真相，是72歲的南港輪胎名譽董事長林學圃，看上泰豐中壢廠市價飆破200億元的5萬多坪土地。

已經72歲在股海浮沉多年的南港輪胎名譽董事長林學圃，在世界明珠案中博盡各界眼球。（圖／黃鵬杰攝）

▲已經72歲在股海浮沉多年的南港輪胎名譽董事長林學圃，在世界明珠案中博盡各界眼球。（圖／黃鵬杰攝）

5月8日剛過46歲生日的泰豐輪胎董事長馬述健，因新冠疫情關係，年初飛到海外，至今尚未返台。他越洋接受本刊專訪時表示，為了保住66年家業不被整碗端走，不但在即將上場的董監事改選會候選人名單提好提滿，還備妥2億股私募增資案，準備稀釋市場派，「全力鞏固到底！」

在8日時正式公告，決議私募普通股案增資，擬以與私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股，發行上限2億，此議案成為2020年股東常會增列議案，希望能夠稀釋南港輪胎持有股票的比重。

泰豐中壢廠從1999年就傳出即將開發卻一直未動，附近居民表示，如果南港加入能加快速度，大家都樂觀其成。（圖／報系資料庫）

▲泰豐中壢廠從1999年就傳出即將開發卻一直未動，附近居民表示，如果南港加入能加快速度，大家都樂觀其成。（圖／報系資料庫）

泰豐中壢廠區是中壢市區最大的土地，左鄰中壢火車站、天晟醫院，下有中原大學，地理位置極佳。（圖／本刊繪圖組）

▲泰豐中壢廠區是中壢市區最大的土地，左鄰中壢火車站、天晟醫院，下有中原大學，地理位置極佳。（圖／本刊繪圖組）

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馬述健時任泰豐總經理時相當喜歡賽車，2005年時推出專業的跑車胎。（圖／報系資料庫）

▲馬述健時任泰豐總經理時相當喜歡賽車，2005年時推出專業的跑車胎。（圖／報系資料庫）

現任泰豐董事長馬述健的爺爺馬岐山與胞弟馬積善，在1954年合資300萬元在桃園中壢市創立泰豐，主攻民生及軍用輪胎，是台灣首間輪胎廠。來自大陸山東的馬氏兄弟與神通苗家、大成長城韓家、廣豐賀膺才、六和宗家、元大馬家等家族，被通稱為「山東幫」。

馬岐山極為低調，外界對馬家一族了解甚少。據悉。馬岐山有5個小孩，女兒馬紹文嫁給了廣豐賀膺才次子賀鳴琴；馬岐山年邁後，長子馬紹進接手泰豐，創造每年營收逾10億元的佳績，泰豐輪胎的市占率維持2成5。馬紹進當家時期，由於一度健康不太好，好一陣子和馬紹祥、馬紹泰等兩個弟弟共治泰豐，當時元大集團馬志玲胞弟馬德玲也曾擔任副董事長。

馬紹進有兩個兒子，長子馬述強是律師，長居美國，老早就表明無心家族事業。1998年，馬紹進召回時年24歲的次子馬述健，著手交棒計畫，在父親和叔叔們的教導下，馬述健火速進入狀況。

馬述健進入泰豐後，宛如替老企業注入一股活水。2002年，馬述健升任總經理，始終堅持研發與設計的他，另創品牌「飛德勒」（FEDERAL），切入毛利較高的輕卡車及競技跑車輪胎，陸續獲國際大獎，讓泰豐能見度大大提高，他在2014年接棒董座至今。

2017年，泰豐中壢廠大火後，馬述健迅速蓋好觀音廠區，還更新設備，化危機為轉機；2017年，泰豐大陸江西廠認列約4.2億元虧損後，馬述健立刻調整戰略，大膽進軍北美輪胎市場，今年第一季在新冠疫情影響下，輪胎業幾乎全軍衰退，泰豐卻能轉虧為盈，交出13.39億元的營收，成績亮眼。

現任台泥董事長張安平與泰豐馬家也是姻親關係。（圖／報系資料庫）

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