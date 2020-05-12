台灣2神秘嘉賓驚喜現身！泰攝影師分析台抗疫成功三大原因：發生很酷的事

記者陳俊宏／綜合報導

有127萬粉絲追蹤的泰國攝影師Golf，拍影片介紹台灣如何戰勝新冠肺炎，他分析有三大原因，「如果一個政府對待人民是慷慨且公正的，誰不想繼續投票給他們，讓他們繼續執政下去呢？」、「民主制度是最讚的，讓台灣成為我們的典範。」影片中還出現兩位台灣的神秘嘉賓。

「Golf」11日在「กอล์ฟมาเยือน」臉書粉絲團PO出影片指出，正常來說，靠近疾病發源地國家的人民是非常容易被感染，但台灣是如何擊敗新冠肺炎？怎麼辦到的？事實上，台灣並沒像其他國家一樣實施封城，但台灣是最早將入境旅客限制為台灣國民和居民卡持有人的國家之一，因此台灣人仍可享受大部分的正常生活，店家仍可營業，人們也可上街，車輛也如常行駛，學生還是可上學。

Golf表示，他和朋友Nas Daily討論後，知道台灣可抵抗新冠肺炎的三大原因，第一，台灣在2003年SARS得到對抗病毒的經驗，他們知道面對會造成大流行的疾病必須立即行動；當其他國家還在討論是否應該鎖國時，台灣已當機立斷實施。

▼Golf拍影片介紹台灣如何戰勝新冠肺炎。（圖／翻攝「กอล์ฟมาเยือน」臉書）

Golf說，台灣也是最早對醫療設備採取管制的國家之一，口罩的生產在抗疫過程中非常重要，於是台灣建造新的口罩工廠，提升生產力；當台灣生產的口罩足以供應國民後，也開始贈與口罩給短缺的國家，捐贈超過1800萬片，泰國也是受惠國之一，「我愛奶茶聯盟！」此時，畫面出現YouTuber「HowHow」。

Golf指出，第二，人們與政府間的互相信任，在台灣，如果你在防疫期間需要搭乘大眾交通工具，必須全程配戴口罩，這不只是一項要求人民配合的規定，這是法規；但在實施前，台灣政府非常小心，因為會大幅增加口罩需求量，因此某些地區可能會發生口罩供不應求的狀況，在立法之前這些狀況都需要被考慮進去。

「很酷的事情發生了！」Golf表示，台灣的政務委員唐鳳率領資訊團隊，設計了「eMask口罩預約平台」，來管控口罩的購買及分配，效果卓越；有了這個平台，人們可知道口罩何時運送到家裡附近的超商，這平台也限制每個人可購賣的口罩數量，因此大家都可以公平分配到口罩。而講到這部分，畫面中也出現唐鳳比讚。

▲▼HowHow、唐鳳驚喜現身。（圖／翻攝「กอล์ฟมาเยือน」臉書）

Golf認為，當政府能力受到信任的同時，人民也會自發與政府合作，認真遵守保持社交距離、戴口罩及其他規範。他說，第三，台灣政府非常用心照顧人民，提供免費口罩、食物和紓困金給那些因疫情無法工作的人民，「台灣人深信政府一定會想辦法照顧他們，因台灣擁有的民主制度讓人民如此相信著。」

「如果一個政府對待人民是慷慨且公正的，誰不想繼續投票給他們，讓他們繼續執政下去呢？」Golf指出，保護人民不受新冠肺炎攻擊並不需要獨裁的政府，「民主制度是最讚的，讓台灣成為我們的典範。」