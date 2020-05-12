美破8萬死！　白宮下令「除川普外」西廂辦公室人員全程戴口罩

▲美國總統川普不喜歡被遮住臉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮繼美國總統川普一名海軍出身的貼身隨扈，及副總統潘斯（Mike Pence）的新聞秘書中鏢後，2位白宮高級官員終於在美東時間周一（11日）表示，已強制命令所有在西廂辦公室工作的員工，離開位子就必須全程戴口罩。

「ABC News」率先報導此事，白宮在一項備忘錄中指示員工，所有進入西廂辦公室的人員一律戴口罩，或是臉部必須遮蔽；從白宮其他區域來到西廂辦公室的「非必要拜訪」，包括到總統日常辦公的橢圓形辦公室（Oval Office），以及其他高級顧問的辦公室，也都應避免。

對於此項全球乃至美國政府都在不斷呼籲的防疫指引，事實上白宮裡有很多「重要人士」都辦不到；然而隨著白宮精銳部隊成員之一的海軍軍官、總統隨扈確診新冠肺炎，以及副總統新聞密斯凱蒂米勒（Katie Miller）也染疫，官方為了保護73歲總統的健康安危，終於下令執行。

「常識終於普及了」，一名高級官員說。

▲美國副總統潘斯在大多數場合都不願戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

年事偏高的川普屬於新冠肺炎高風險族群，但美國自3月爆發疫情大流行至今，絕大多數時間他都不願意戴口罩，即便他的女婿、總統高級顧問庫許納（Jared Kushner）都戴上了，也動搖不了他老人家堅定的決心。

如今白宮每日例行的防疫動作，包括社交距離、體溫測量、手部清潔、所有辦公室常規性消毒清理，以及健康監測。此外，所有與總統、副總統會有近距離接觸的員工，以及任何訪客，都必須接受每日新冠病毒檢測。

截至台灣時間12日上午4點30分，美國累計134萬4512例去診、8萬87死、病癒人數21萬6169、總篩檢人數898萬7524人。