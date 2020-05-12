擺脫依賴中國！蘋果有意轉移產線至印度　產值上看1.2兆

▲蘋果公司股價突破208美元，成為世界上第二個市值突破一兆美元的商業公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度媒體最新消息指出，過去幾個月裡，蘋果（Apple）高層頻繁與印度政府官員開會，有意將在中國手機產能的1/5轉移至印度，並通過富士康和緯創資通等承包商擴大當地業務，希望在5年內可以將產值上升至400億美元（約台幣1.2兆元）。

根據《印度斯坦時報》報導，印度在今年3月通過了一項生產激勵計劃（Production Incentive Scheme,PLI），希望可以吸引、振興國內的電子相關產業發展，預估可以直接帶來超過20萬個就業機會，如果蘋果轉移生產線順利實現，除了能幫助印度的PLI外，也會成為印度最大的出口商。

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印度政府官員指出，對於蘋果而言，印度並不是一個大市場，賣到當地的手機價值約為15億美元（約新台幣450億元），其中卻只有少於5億美元（約台幣30億元）的手機是在當地製造。

相較之下，蘋果在中國直接、間接雇傭了約480萬人，投入生產了超過2200億美元（約台幣6.6兆元）商品，而其中出口商品的價值就約為1850億美元（約新台幣5.5兆元），如果可以順利將部份生產線轉移至印度，就可以減少對於中國的依賴。

報導指出，蘋果在2018年到2019年度間的手機銷售量占全球市場的38％，其次是三星（Samsung）的22％。為了增加印度在全球出口市場的占比，總理莫迪（Narendra Modi）致力於將高科技製造業帶到印度，並在2019年12月底與來自蘋果、三星等多家公司的代表會面。