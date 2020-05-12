男性更容易中鏢新冠肺炎！　原因曝光：關鍵酵素「ACE2」濃度更高

▲研究顯示男性感染新冠肺炎的機率更高，而且影響更大，原因就出在ACE2。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

衝擊全球的新冠肺炎（COVID-19）雖然可能感染任何類型的人群，但是研究顯示男性感染的機率更高而且影響更大，尤其是慢性病族群與老年男性，現在有一項研究顯示可能與男性體內的某些關鍵酵素濃度更高有關。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，歐洲心臟病學會（ESC）援引一份新研究報告表示，男性新冠病毒感染病例高於女性的原因，可能是其血液中的血管緊張素轉化酶II（ACE2）的濃度更高，新冠病毒正是借助這種酶進入細胞的。

荷蘭格羅寧根大學醫學中心（UMCG）心臟病學教授、研究項目領導人烏爾斯（Adriaan Voors）博士在一份新聞稿解釋說，「ACE2是細胞表面的受體，它與新冠病毒結合後，導致某些蛋白質被修飾，使其進入並感染健康細胞……血管緊張素轉化酶II在肺部的濃度很高，因此認為這種酶在與新冠病毒有關的肺部疾病發展中起著關鍵作用。」

科學家檢驗了11個歐洲國家的3500多名心臟衰竭患者的血液樣本中的AEC2濃度發現，男性的ACE2濃度高於女性。根據歐洲心臟病學會的資料，這項研究始於新冠疫情之前，當時的研究對象不包括新冠病毒感染者。

▲ACE2酵素對於新冠肺炎的感染過程有關鍵作用。（圖／路透）



儘管如此，當其他研究證明ACE2與新冠病毒進入細胞有關時，烏爾斯及其團隊注意到，這與他們的研究結果相吻合。

報告作者之一、荷蘭格羅寧根大學醫學中心代表薩瑪（Iziah Sama）博士稱，「當我們發現，最明顯的生物指示劑之一ACE2在男性體內遠高於女性時，我明白，這可能解釋為甚麼男性死於新冠病毒的概率高於女性。」

學者指出，血管緊張素轉化酶II不僅存在於肺部，而且存在於心臟、腎和血管組織中，在睪丸中的水平特別高。研究人員推測，睪丸中的酶調節可部分解釋男性的ACE2濃度更高，以及男性更易受新冠病毒侵害的原因。

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