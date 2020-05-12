　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬來西亞採取第2階段有條件行管　慕尤丁：延至6月9日

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲首相丹斯里慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

▲首相丹斯里慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

實習記者周茹焮／綜合報導

馬來西亞首相丹斯里慕尤丁宣佈，將原定12日結束的「有條件行動管制令」延長至6月9日，「抗疫工作雖然已經有許多的進展，但並不代表疫情已經完全結束了。」第2階段所採取的有條件行動管制令，也將遇上馬來西亞的重大節日，包括開齋節、沙巴豐收節以及達雅豐收節，但在這期間民眾仍不能跨州返鄉慶祝。

為了驗收有條件行管令的成效，慕尤丁表示，未來幾個星期將會是最關鍵的時期，如果確診病例在期間陡增，將針對相關地區實行加強行管令，即完全封鎖，「我們必須避免這種情況的發生，所以呼籲民眾遵循政府規定的標準作業程式，應避免到人潮擁擠的地方，盡量待在家，必要時才出門。」

據報導，慕尤丁指出，在抗疫方面，政府會盡力做到最好，民眾還不能鬆懈，因爲出門工作的人數增加，感染的風險相對提高。同時，嚴禁返鄉慶佳節，然而同樣州屬的家人，或同樣社區的鄰居可以互相探訪，但前提是不超過20人的聚集，「我知道很多人因為沒有辦法返鄉與家人共度佳節感到難過，但要保持耐心，若情況有所好轉，你們就可以回鄉探望父母及兄弟姐妹。」

另外，慕尤丁稱，現在有很多穆斯林都反應，想到清真寺進行星期五集體祈禱、息禮、五時祈禱，「上蒼保佑，我們在祈禱情況會改善，全國目前也有很多綠區，在施行有秩序的標準作業程式下，我相信很快很多地區的清真寺，已經準備好重新開放。」

ET快訊
台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡
「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

悚！英國村莊毒毛蟲激增　一碰到就皮膚紅腫、氣喘

馬來西亞採取第2階段有條件行管　慕尤丁：延至6月9日

「2020全球百大機場」新加坡8度奪冠　台灣桃園機場排名出爐！

零號病人出現「義大利斷航、英國佛系防疫」　3國3種防疫策略誰最有用？

兇殘黑幫老大「胖子梅」獄中身亡　生前感染新冠肺炎...牢友+警74人確診

男性更容易中鏢新冠肺炎！　原因曝光：關鍵酵素「ACE2」濃度更高

深夜中暑猝死床邊！當天熱到42度　她死前曾「狂淋浴超過10次」

連續8天確診破萬！俄羅斯台人想返國　日本包機「幫載台灣人」

蟲蟲飛進淚管「爬眼球」9hrs！　她掀眼皮流黃膿...擠出「一隻甲蟲屍體」

北韓江原道晚間發生「規模3.8地震」！　時隔8個月首次

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

悚！英國村莊毒毛蟲激增　一碰到就皮膚紅腫、氣喘

馬來西亞採取第2階段有條件行管　慕尤丁：延至6月9日

「2020全球百大機場」新加坡8度奪冠　台灣桃園機場排名出爐！

零號病人出現「義大利斷航、英國佛系防疫」　3國3種防疫策略誰最有用？

兇殘黑幫老大「胖子梅」獄中身亡　生前感染新冠肺炎...牢友+警74人確診

男性更容易中鏢新冠肺炎！　原因曝光：關鍵酵素「ACE2」濃度更高

深夜中暑猝死床邊！當天熱到42度　她死前曾「狂淋浴超過10次」

連續8天確診破萬！俄羅斯台人想返國　日本包機「幫載台灣人」

蟲蟲飛進淚管「爬眼球」9hrs！　她掀眼皮流黃膿...擠出「一隻甲蟲屍體」

北韓江原道晚間發生「規模3.8地震」！　時隔8個月首次

悚！英國村莊毒毛蟲激增　一碰到就皮膚紅腫、氣喘

馬來西亞採取第2階段有條件行管　慕尤丁：延至6月9日

快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

日本抗議3度進入釣魚台　趙立堅：這是中方固有權利

中國海警船進入釣魚台「追逐日漁船」　菅義偉：積極回應以免影響防疫合作

「2020全球百大機場」新加坡8度奪冠　台灣桃園機場排名出爐！

把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

超正貓奴笑了！Rina「胸前35秒踏踏」調教　網傻：浪費我1小時

零號病人出現「義大利斷航、英國佛系防疫」　3國3種防疫策略誰最有用？

兇殘黑幫老大「胖子梅」獄中身亡　生前感染新冠肺炎...牢友+警74人確診

茵聲秘戀劉書宏18小時　「一路摸進衣服裡」好害羞

國際熱門新聞

太熱狂淋浴10次　女深夜中暑猝死

蟲蟲飛進眼睛9hrs！她眼流黃膿擠出「一隻甲蟲」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

俄台人想返國　這次換日包機幫載台灣人

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

黑幫老大「胖子梅」確診　獄中亡

男性易中鏢新冠肺炎：關鍵酵素濃度更高

零號病人出現　3國應對總整理

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

86人確診！韓媒大罵：年輕人不懂事...防疫倒退回一個月前

3歲兒「清晨遭野豹叼走」慘剩半截身體

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

更多熱門

相關新聞

亞洲企業今年獲利預估再降5.4%　國際預測機構累計已下修14.8%　

亞洲企業今年獲利預估再降5.4%　國際預測機構累計已下修14.8%　

根據國際金融資訊專業服務機構Refinitiv數據顯示，由於工廠延長停工時間和社交距離政策，將導致企業利潤降低，因此分析師針對2020年亞洲公司的收益預期，又比上個月預估下調約5.4％，今年迄今為止，收益預期已下調了14.8％。

夜店爆群聚　南韓五度延後重啟校園

夜店爆群聚　南韓五度延後重啟校園

摩根大通點名看多亞洲科技股！　專家：3～5年內將翻倍

摩根大通點名看多亞洲科技股！　專家：3～5年內將翻倍

華航、長榮航空再延長改退票期限

華航、長榮航空再延長改退票期限

陳時中談邊境管制很痛苦：要開要關都難

陳時中談邊境管制很痛苦：要開要關都難

關鍵字：

馬來西亞慕尤丁新冠病毒有條件性行管令

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

太熱狂淋浴10次　女深夜中暑猝死

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

教授被逼道歉　上課全程曝光

綠光男「 捉猴」傷人反吃官司

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面