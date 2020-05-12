馬來西亞採取第2階段有條件行管　慕尤丁：延至6月9日

▲首相丹斯里慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

實習記者周茹焮／綜合報導

馬來西亞首相丹斯里慕尤丁宣佈，將原定12日結束的「有條件行動管制令」延長至6月9日，「抗疫工作雖然已經有許多的進展，但並不代表疫情已經完全結束了。」第2階段所採取的有條件行動管制令，也將遇上馬來西亞的重大節日，包括開齋節、沙巴豐收節以及達雅豐收節，但在這期間民眾仍不能跨州返鄉慶祝。

為了驗收有條件行管令的成效，慕尤丁表示，未來幾個星期將會是最關鍵的時期，如果確診病例在期間陡增，將針對相關地區實行加強行管令，即完全封鎖，「我們必須避免這種情況的發生，所以呼籲民眾遵循政府規定的標準作業程式，應避免到人潮擁擠的地方，盡量待在家，必要時才出門。」

據報導，慕尤丁指出，在抗疫方面，政府會盡力做到最好，民眾還不能鬆懈，因爲出門工作的人數增加，感染的風險相對提高。同時，嚴禁返鄉慶佳節，然而同樣州屬的家人，或同樣社區的鄰居可以互相探訪，但前提是不超過20人的聚集，「我知道很多人因為沒有辦法返鄉與家人共度佳節感到難過，但要保持耐心，若情況有所好轉，你們就可以回鄉探望父母及兄弟姐妹。」

另外，慕尤丁稱，現在有很多穆斯林都反應，想到清真寺進行星期五集體祈禱、息禮、五時祈禱，「上蒼保佑，我們在祈禱情況會改善，全國目前也有很多綠區，在施行有秩序的標準作業程式下，我相信很快很多地區的清真寺，已經準備好重新開放。」