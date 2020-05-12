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印度媒體：世衛應改革　全球都該挺台灣參與WHA

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣的防疫工作受到多國肯定。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

台灣長期被排除在世界衛生組織（WHO）之外，印度媒體指稱，中國將政治置於全球健康之上，導致台灣難以在防疫方面做出更多貢獻。防疫不分國界，因此包含印度在內，全世界的國家都該支持「台灣不應被排除於世界衛生組織之外」，而台灣捐贈口罩給印度，是建立在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的國際人道救援前提下所進行的。

據《印度時報》（Times of India）報導，如要讚許政府有效遏止新冠肺炎的傳播，那台灣肯定名列前茅。台灣與中國的地理位置相近，卻能有效控制疾病傳播，目前經濟和社會更是沒有完全被封鎖，這象徵台灣在防疫上是值得被肯定的。

台灣受到來自中國的壓力，因此長期被排除在世界衛生組織之外。印媒指出，世界衛生組織應該進行改革，且必須承認，新冠肺炎是全球的流行疾病，只有透過國際間的合作才能有效解決，其中，台灣在防疫上的經驗，肯定能為實現這一目標做出貢獻。

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲WHO先前否認譚德塞曾與習近平通話。（圖／路透）

不只印度，美國國務卿麥克.蓬佩奧（Mike Pompeo）也曾敦促世衛幹事長譚德塞，應該要請台灣作為觀察員，參加本月18日的世界衛生大會（WHA），同時也要求所有國家支持台灣。

據報導，中國先前曾以外交方式在國際論壇、聯合國機構上讓印度受到挫敗，反觀台灣，則是伸出援手，在近日捐贈了100萬個口罩給印度。因此照理說，印度並沒有必要對北京過分恭敬、反對台灣。

據《中央社》報導，駐印度的中華民國外交官表示，台灣捐贈口罩給印度，是建立在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的國際人道救援前提下所進行的。這名外交官表示，防疫沒有國界，只有互利互助的合作，全球才能有效抗疫，因此包含印度在內，全世界的所有國家都該支持「台灣不應被排除於世界衛生組織之外」。

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