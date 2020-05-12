零號病人出現「義大利斷航、英國佛系防疫」　3國3種防疫策略誰最有用？

記者吳孟臻／整理報導

新冠肺炎病毒（COVID-19）去（2019）年12月在武漢爆發後，疫情在2020年漸漸擴散亞洲、美洲、歐洲，乃至全球疫情大流行。各國出現確診首例後，為了揪出「零號病人」，義大利北區封城、美國砸錢抗疫、英國佛系防疫；直到疫情一發不可收拾後，才祭出停課禁足、邊境管制等等的限制令。

▲義大利軍人在米蘭大教堂附近值勤。（圖／路透）



●義大利

1月31日，羅馬出現首例確診個案，屬於境外移入，患者是兩名來自中國的旅客。隨後義大利中斷與中國（包含香港、澳門、台灣）的航班，並宣布進入緊急狀態。

沒想到北部倫巴底大區2月22日突然新增79個病例，其中一名38歲義大利籍男子為首例境內感染的病例，因為沒有出國史，一開始被忽略，導致未確診前隔離前，將病毒傳染給病人與醫護人員。確診後，發現他曾接觸一名從中國返國的義籍朋友，此人曾被認為是「零號病人」，但他的檢查為陰性，血液裡也沒有抗體，這條線便在這裡斷了頭。後來有科學研究顯示，義大利第一個本土個案可能從德國慕尼黑傳入。

疫情大爆發後，義大利先對北部11個大城市實施封城，學校關閉、取消公共活動，旅遊勝地米蘭和威尼斯也關閉多個熱門景點。3月10日，總理孔蒂宣布加強封鎖，封城令從北部擴大至全義大利，直到5月4日，才開始放寬限制禁令、逐步復工。

▲美國知名自由女神像。（圖／達志影像／美聯社）



●美國

華盛頓州1月21日出現首例，病人曾到武漢旅遊。1月底到3月，50州陸續出現確診個案，3月17日美國全淪陷，3月27日確診病例超越中國和義大利，到目前為止，已成為全球疫情最嚴重的國家，確診病例突破136萬。

美軍女軍人瑪特捷•貝納西（Maatje Benassi）曾被認為是「零號病人」，不過是將病毒從美國帶入中國的「零號病人」。她去年10月曾到武漢參加軍人運動會，一名美國的自媒體記者韋伯（George Webb）得知她的這段經歷，便指控她是「零號病人」，甚至公布她的資料；謠言越傳越烈，貝納西飽受騷擾和網路暴力。直到她出面澄清，韋伯才將陰謀論影片刪除。

面對疫情，美國政府在1月31日將新冠病毒疫情提升為「國家公共衛生緊急事件」，2月底川普仍認為疫情不會對美國造成太大影響，直到確診數、死亡病例不斷攀升，3月13日宣布美國進入緊急狀態，並拿500億美金對抗疫情。

▲白金漢宮女王衛隊。（圖／達志影像／美聯社）



●英國

1月31日出現前兩個確診病例，患者為中國籍遊客。王儲查爾斯王子、首相強生（Boris Johnson）分別在三月底前後感染新冠病毒，強生是第一個國家領導人中鏢，甚至一度高燒不退、入住加護病房。

2月28日出現首起本土病例，同日建立新冠病毒快篩中心，英國的疫情到三月開始增溫，政府從一開始佛系防疫，後將防疫工作從「防堵」提升至「拖延」，英國女王伊莉莎白二世也為了躲避疫情，離開白金漢宮，移居溫莎城堡。

英國3月18日開始停課，3月23日起進入封城狀態，無限期關閉全國的餐廳、電影院等等的公共場所。強生近日開始討論解封計畫，10日宣布「有條件」解禁措施，但受到外節的質疑與反對，一位科學家表示，如果決定太過倉促、沒有相對的配套措施，可能會使英國增加超過10萬人死亡。

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