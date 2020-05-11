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「終結連3季獲利」橙的Q1虧損198萬元、每股虧0.1元！業外損失原因曝光

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▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年Q1合併營收為7912萬元，年增20.3%；營業毛利2842萬元，年增29.6%；淨損198萬元，稅後每股虧損（EPS）0.1元。橙的表示，營運虧損較2019年同期收斂，可見近年來致力於落實三大營運方針在新冠肺炎疫情蔓延影響零售消費景氣下滑中，成效展現。

橙的指出，第一季整體毛利率自去年同期33.3%拉升達 35.9%，主要是歐美地區AM客戶包括SMP、MAK等拉貨力道仍表現穩定態勢，以及日本卡車的AM訂單維持每季的穩定出貨。隨著中國主要OEM既有客戶復工良好，且北汽福田集團於農曆年後訂單出貨增溫帶動下，挹注橙的來自OEM客戶營收年增52.7%、比重達28.7%。

請繼續往下閱讀...

面對第一季稅後虧損198萬元，橙的說明，營業淨損失較2019年同期大幅縮減648萬元，不過，由於匯率波動損失認列，加上考量樽節費用支出等經營成本，調配台灣工作場所配置並停租未使用的辦公室，估計認列有關裝潢讓渡、拆遷等相關減損損失約126萬元，也是首季業外損失增加的主要原因。

橙的4月合併營收為2506萬元，月減23.7%、年減19.12%，主要是歐洲AM客戶配合政府以封城方式防堵疫情擴散，使得拉貨力道減緩，所幸中國OEM客戶復工良好，帶動公司旗下TPMS系統產品出貨業績年增91.1%，減緩AM營收下滑的衝擊；累計前4月合併營收達1億418萬元，年增7.7%。

展望2020年第二季，橙的維持審慎樂觀看法。橙的表示，雖歐美部分地區正以封城控制疫情擴散，短期仍繼續影響部份AM市場客戶的拉貨力道，但受惠於中國針對大客車、卡車等新車TPMS強制標配的法規實行，帶動TPMS滲透率提升的趨勢明確。

橙的認為，憑藉中國兩大客車及商用車廠客製化TPMS且整合車載系統的研發設計的競爭實力，持續深化與既有客戶更多合作新車款的機會，更鎖定大型車輛的利基型市場擴大市場份額，盼公司未來營運規模能持續放大。

此外，橙的為鄭州宇通、北汽福田等卡客車、商用車TPMS系統供應商，將持續提升產能稼動率藉以迎接復工後主要客戶快速拉升的需求，挹注整體營運保持良好的動能。

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