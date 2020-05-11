15上市櫃金控4月回神賺近300億　富邦金續居三冠王、華南金獲利回穩中

▲15家上市櫃金控公布4月份獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控4月獲利今（11）日全數出爐，新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，全球股市反彈，挹注金控獲利表現，15家金控4月單月稅後純益298.8億元，今年前4月稅後純益1,167.59億元，其中富邦金4月獲利52.01億元，累計前4月稅後淨利281.64億元，每股稅後盈餘（EPS）2.75元，位居金控單月獲利、累計前4月稅後淨利及每股獲利三冠王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘2.75元，續居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（2.07元），也是唯二每股盈餘突破2元的金控，至於排名第三的則是中信金（0.79元），名列第四的是新光金（0.55元），至於第五名則是玉山金（0.54元），不過華南金每股則小虧0.01元，可望在5月轉正。

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富邦金控公布4月自結獲利，4月稅後淨利52.01億元，年增17%，累計今年前4月稅後淨利281.64億元，較去年同期成長66%，每股盈餘2.75元，位居金控單月獲利、累計前4月稅後淨利及每股獲利三冠王，其中富邦人壽在投資績效亮眼下，累計前4月稅後淨利176.59億元，較去年同期大幅成長256%，而北富銀核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩健，累計前4月稅後淨利62.19億元。

國泰金控4月稅後盈餘41億元，累計前4月稅後盈餘達276.1億元，每股稅後盈餘2.07元，其中國泰人壽增提外匯準備金10億元，加上新台幣走強，使得避險成本大增，儘管有實現股債利得，單月稅後淨利僅15.1億元，而國泰世華銀行獲利表現平穩，投資收益成長，單月稅後淨利22.5億元，則與上月水準相當。

中信金獲利不受疫情衝擊，持續表現穩健，4月稅後純益31.81億元，累計前4月稅後純益153.41億元，年增12.2%，每股稅後盈餘0.79元。中信金旗下子公司中信銀核心業務穩健，加上債券處分利益貢獻，前4月獲利153.41億元，年增5%，而台灣人壽則賺51.57億元，年增33%。

另在4大公股金控當中，隨著金融市場4月表現回升，整體4月稅後純益來到80.52億元，再度由虧轉盈，不過公股銀高層憂心，央行調降利率將逐步影響銀行利息收入，預期到5、6月衝擊最為明顯。

兆豐金重回公股金控獲利王，3月因全球股市震盪劇烈，單月虧損16.65億元，所幸4月金融資產評價回沖、挹注獲利，4月稅後純益達34.47億元，累計前4月稅後純益53.66億元，每股稅後純益0.39元。