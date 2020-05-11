梨泰院陷「無聲傳播」風暴！　他沒到過「毒王5間夜店」竟也確診





▲首位「非毒王5夜店」確診者出現。（圖／達志影像）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓梨泰院夜店爆發群聚感染，目前已知有86人確診，不過正當大家都把重心放在梨泰院「超級毒王」去過的5間夜店時，卻在今（11）日下午傳出一名居住在西大門、20幾歲的男性確診新冠肺炎，但令人感到害怕的是，他所到訪的夜店並非毒王去過的那5間，而是另外一間同樣也位於梨泰院、名為「Made（메이드）」的夜店。

綜合韓媒報導，該名最新確診的男子居住在首爾西大門區，調查中指出，他在本月2日時到訪位於梨泰院的「Made」夜店，並在10日時到西大門的保健所進行篩檢，11日早上8點（台灣時間7點）正式確診新冠肺炎，而該名男子隨後也被確認為一名無症狀患者。

但令人最擔憂的是，該名確診者並未去過梨泰院「超級毒王」、龍仁66號確診者所到過的King、Trunk、Queen、Soho、Strength夜店，也就是說，現在梨泰院的其他夜店也跟著進入了非常狀態，該區域很有可能正在發生「安靜的傳播」，感染擴大的可能性正在增加當中。

報導中指出，西大門區相關部門表示，龍仁66號確診者到過5處以外的地方，出了現其他確診患者，應該對去過梨泰院地區酒店的訪客，全數進行徹底調查。