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為觀光復航鋪路！易斯達航空蒞花踩線　規劃深度旅遊行程

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▲韓國易斯達航空總代理旅行社踩線團，到花蓮進行四天三夜參訪行程。（圖／花蓮縣政府提供）

韓國易斯達航空總代理旅行社踩線團，到花蓮進行四天三夜參訪行程。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情趨緩，花蓮縣政府積極推動花蓮－韓國復航機會，觀光處及觀光業者邀請韓國易斯達航空總代理旅行社踩線團，自11日起到花蓮進行四天三夜參訪行程，考察花蓮縣縣多處知名景點，做為後續行程的參考，希望在疫情結束後推出新商品。

近年來台的國際旅客除港澳、日本、東南亞等地區外，開發韓國地區觀光市場已成為趨勢，再加上國內開放韓國觀光客免簽證、航班增多，旅遊產品多樣化，韓國來台人數逐年上升，非常具有潛力。花蓮縣政府考量疫情已逐漸趨緩，為盡快恢復在地觀光產業景氣，特別邀請旅行業者訪花踩線，為疫情趨緩的復航事宜，拓展多元國際旅遊客源，提高旅遊商機。

張志翔副處長表示，藉由此次參訪踩線團來訪，期讓業者充分了解本縣的觀光產業，深度感受花蓮的慢活之美，行銷花蓮的好山、好水、好人情，及豐饒的物產與多元美食觀光特色，以吸引更多韓國遊客前來花蓮體驗深度之遊。

四天三夜的踩線將途經熱門景點松園別館、雲山水、光復糖廠、大農大富平地森林園區、花蓮南區溫泉區、瑞穗舞鶴、石梯坪及網美打卡聖地石門麻糬洞跟新社梯田、太魯閣國家公園、七星潭等，並體驗原民文化的高山森林基地及吉籟獵人學校，及極富台灣在地特色的東大門夜市，探索道地美食和多元支付的便利。另為讓旅行社與在地業者有互動機會，13日將安排於太魯閣山月村進行觀光座談會交流餐敘，討論未來花蓮觀光產業振興復甦。

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