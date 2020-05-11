海外網購族不要再撐了！快遞包裹實名認證　5月16日上路不延期

▲快遞包裹實名認證確定5月16日上路，民眾如果喜歡海外網購者，趕快去註冊。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

為了解決海外快遞貨物冒名的問題，海關推動快遞包裹實名認證，並且這次「玩真的」，關務署表示，確定在5月16日上路，不會再延期了，所以尚未註冊的民眾趕快註冊，避免造成海外網購之後，拿不到貨貨等不到貨的窘況。

為了落實快遞貨物報關委任及時名認證制度，海關原本預定4月16日正式上線，如果首次沒有紙本委任報關的文件或者是「EZ WAY易利委」APP實名認證，海關還是會放行；但是第二次再犯，海關就不受理報關，民眾就無法領到貨物。

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但是3月時實名註冊的人數僅為39萬人，註冊的人數不多，但是海關下定決心要推行實名認證，已經起了作用，不少民眾在海外網購、訂購包裹，都已經開始嘗試進行註冊、實名證證。對此關務署願意給民眾一段緩衝的空間，並且積極與大型的海外網購電商合作，請他們協助會員進行實名認證，所以海關推遲上路時間1個月，到5月16日正式上路。

根據關務署統計，由於淘寶已經陸續協助會員完成實名認證，短短1個半月時間，完成實名認證註冊者已經增長到68萬4000人，占簡易報單比重兩成，且每日都有萬人完成註冊，接下來蝦皮也會協助會員註冊，再帶動一波註冊高峰。關務署表示，不僅淘寶配合，快遞物流業者順豐、捷豐也與海關合作，如果未完成實名認證的進口者，就暫時暫停發貨，有效讓民眾完成實名認證註冊。

▲在淘寶上買東西，已經要求民眾要先完成實名認證。（圖／翻攝淘寶）

▲EZWAY易利委。（圖／翻攝Googleplay）

關務署表示，過去報關業者必須是被海關抽查到了之後，才會與民眾要紙本的委任報關，所以實名認證的成效極低，但是隨著網路、電子發達，報關業者都可使事先取得紙本或電子的委任，推行實名認證就會有效率許多。海關已經下定決心5月16日上路，所以有網購的民眾還是配合，快速完成註冊，以免造成等不到貨的情形。

針對外界對於「EZ WAY易利委」APP有許多使用上的抱怨，關務署也將請關貿公司繼續精進、改善，規劃成符合民眾方便使用的介面，也希望今年之內可以破百萬人完成實名認證註冊。