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新冠疫情延燒「船員發燒沒半片口罩？」陽明海運回應了

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▲陽明海運表示，本月8日因應特殊需要，緊急供補400個醫療口罩給旗下遠洋貨輪船維明輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲陽明海運表示，本月8日因應特殊需要，緊急供補400個醫療口罩給旗下遠洋貨輪船維明輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，外傳陽明海運貨櫃輪於外海航行時船上無醫療口罩，陽明海運今（11）日回應表示，單一船員有發燒症狀後，即採取自我隔離措施，目前已退燒，該船於8日在倫敦亦應特殊需要，也緊急供補400個醫療口罩，以確保防疫不中斷。

陽明海運表示，個案船舶(維明輪)共計20名船員，所有船員派船時間均超過5個月以上，期間並無船員交換，且針對單一船員有發燒症狀後，即採取自我隔離措施，與其他船員保持適當距離，並禁止進入住艙，另亦密切觀察船員身體狀況，並與本公司船舶緊急醫療合作醫院衛生福利部基隆醫院急診室值班醫生聯繫。

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▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。（圖／陽明提供）

▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。（圖／陽明提供）

依據基隆醫院急診室醫生表示，因該船員僅體溫偏高，無其他呼吸道症狀，建議繼續觀察並保持社交距離；另依據5月9日與10日更新回報，在未使用藥物情況下發燒船員已退燒，目前持續觀察中。

針對疫情發展船員所需防疫物資，包含口罩、防護面罩、防護衣等，陽明表示公司自今年農曆年後即開始積極補充，且鑒於全球疫情爆發之初以亞洲較為嚴重，故優先補充泊靠亞洲各港之船舶，同時本公司亦通告各船舶，如物資支援不及抵達，均授權船長就近即時於當地自行採購，以達成船員基本防疫需求為優先。

不過，在全球疫情嚴峻之時，醫療口罩之供給確有難度，尤其在海外地區公司會優先供應醫療口罩，但無法補充醫療口罩時，則以一般防護性口罩替代，個案船舶於4月3日應船長申請在歐洲港口補充80個，同時公司考量防疫需要，原計畫4月19日在美東港口再補充300個醫療口罩，但因當時無法取得故以一般防護性口罩供應上船，並無所指口罩長期庫存為零之情況。

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