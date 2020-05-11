口罩國家隊本周拚1800萬片大關！經濟部：就像零確診的感動「+0奇蹟」

▲經濟部今（11）日表示，口罩國家隊本周日均產能可望站上1800萬片大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，口罩仍是重要防疫物資，經濟部今（11）日表示，口罩國家隊本周日均產能可望站上1800萬片大關，與最初的日產188萬片相比，產量幾乎是加了一個零，讓官員直呼：「就像零確診一樣，是另一場感動的+0奇蹟！」

工具機暨零組件公會(TMBA)主辦，上銀科技教育基金會協辦，於5月7日至8日分別在台北、台中舉辦「創罩奇機」紀錄片放映會，紀錄工具機暨零組件公會口罩國家隊快速成軍的過程，支援政府擴充口罩設備產能92條產線，將原本超過半年的製造工期縮短為40天，提前交機完成不可能的任務。

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▲經濟部今（11）日表示，口罩國家隊本周日均產能可望站上1800萬片大關。（圖／記者湯興漢攝）

從行政院宣布口罩政策後，由經濟部沈榮津部長召集法人單位，工研院、精機中心、金工中心，密集商榷，並由權和、長宏等口罩設備廠扛下快速建置60台新機台任務，當工具機暨零組件公會振臂一呼，29家會員廠商自發性，志願參加口罩國家隊，從彼此不認識，可能是客戶，也可能是競爭對手，面對國難當頭，彼此團結一心。

「了滿足在全球口罩荒的時刻，台灣的每個人都可以順利買到口罩的目標，大家每天從日出待到深夜，從烏合之眾到製罩尖兵隊伍，紀錄片深入拍攝各家支援工程師幕後的真實故事。」經濟部官員說。

口罩國家隊在新增22條新產線後，口罩日產能本周可望衝上1800萬片大關。至於何時開放口罩業者原有的外銷業務，經濟部表示，目前口罩政策是以防疫、國內優先，將建議指揮中心適度開放，讓業者能夠外銷出口。