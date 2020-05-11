中華電搶回單月獲利王寶座　每股純益0.36元

▲中華電信重回單月獲利王寶座。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄今（11）日公布了4月份營收，中華電信每股盈餘為0.36元，台灣大為0.35元，而遠傳則為0.22元，中華電搶回單月獲利王寶座；不過若是累積前4個月，仍是由台灣大的1.53元獲得冠軍，而中華電與遠傳則分別為1.43元與0.89元。

根據中華電自結營收概況，4月份合併自結營業收入為157.2億元，較去年同期減少，主要因手機銷貨收入、國際網路營收、行動服務營收及資通訊專標案營收減少，抵銷網際網路應用加值與MOD營收的增加；營業成本及費用為121.7億元，較去年同期減少，主因商品成本及網路互連費用下降；營業淨利為35.5億元；稅前淨利為35.8億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.9億元；每股盈餘為0.36元。

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台灣大4月份自結合併營收99.1億元，營業利益13.6億元，稅後淨利為9.8億元，稅後EPS為0.35元。109年自結前四個月合併營收417.6億元，營業利益58.4億元，稅後淨利為43.0億元，稅後EPS為1.53元。

而4月份遠傳合併總營收為新台幣61.41億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣22.90億元與新台幣7.12億元。4月份單月每股盈餘 為新台幣0.22元。累計至今年4月，遠傳合併總營收為新台幣255.30億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣92.93億元與新台幣28.84億元；自結之稅後每股盈餘為新台幣0.89元。