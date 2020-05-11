俄羅斯確診病例「超越英國」　累積22萬例世界第三

▲俄羅斯的新冠肺炎確診數超越英國，成為全球第三。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯11日公布的最新報告指出，新增了11656起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，使俄羅斯的累積確診病例達到221,344起，已經超越了21.9萬例的英國，排名世界第三。

根據約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，俄羅斯目前的確診病例數排名世界第三，僅次於美國和西班牙，莫斯科是俄羅斯受災最嚴重的城市，總共確診115,909例，大約佔了全國一半的確診比例。

俄羅斯首都莫斯科4月的死亡率也急劇上升，登記在案的死亡證明多達11,846份，比起10年來的4月份平均死亡數9,866例高出約20％。

根據CNN報導指出，莫斯科市官方的公布的新冠肺炎死因人數很少，4月報告只公布658起相關的死亡案件，整個俄羅斯也僅發生了2,009例與病毒有關的死亡。一些評論家和專家說，俄羅斯公布的數據顯然低估了真正的死亡人數。

▲大多數國家統計的新冠肺炎病例死因，包括併發症與醫院癱瘓導致的死亡都算在內。（圖／路透社）



許多國家/地區正積極調查「全因死亡率」（all-cause mortality statistics），藉此更詳細了解這種大流行的影響，包括新冠肺炎引起的並發症導致死亡，以及救護車或醫院擁擠癱瘓造成的可能間接死因，都算在新冠肺炎的死亡病例當中。

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