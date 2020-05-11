稅務紓困再鬆綁！疫情衝擊　原料進口關稅沖退稅可申請展延1年

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署放寬原料進口關稅沖退稅，關務署今（11）日表示，關稅法施行細則規定，申請展延沖退稅原僅限於「天災」、不可抗力事由，廠房或生產設備被的情況之下，才可以申請延期。但是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，許多廠商訂單萎縮、存貨無法出口，面臨沖退稅的期限即將到期而束手無策。

所以這次關務署提報修正關稅法施行細則，刪除原本的限制情形，將因疫情影響導致企業無法在期限內申請的廠商給予彈性空間，可以申請延長關稅沖退稅期限，期限從原料進口隔日的1年半時間，再展延1年為限。

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關務署舉例，近期有水產公司向外銷訂單減少很多，存貨部分無法在期限內出口，如果沖退稅一年半的期限到了，疫情未恢復，外國訂單又沒有，進口的關稅無法出口就無法退稅，所以函請財政部協助。

關務署進一步解釋，廠商沖退稅的時程，廠商進口原料會課徵關稅，但是等到廠商出口之後，可以向關務署申請1年半前進口關稅的退稅。而現在廠商的難處是，如果廠商接不到訂單，超過期限之後就無法申請到進口關稅的退稅，該水產公司的期限只到7月，若疫情衝擊經濟的情況無法在短期之內緩和，這家廠商沒有訂單收入之外，也無法取得進口原料的退稅，對該公司而言雪上加霜。

關務署表示，關稅法施行細則確實規範比較嚴格，只有在「天災」、不可抗力是由所造成的廠房、機器設備毀損，才可以向關務署申請展延，這次疫情只屬於不可抗的事由，並未造成廠房、機器毀損，恐怕不適用；所以政府基於協助廠商與紓困廠商立場，所以同意刪除廠房機器毀損，放寬申請原料進口關稅沖退稅，從1年半可以申請展延，展延時間以1年為限，也就是只要原物料進口的兩年半之內出口，廠商還是有機會取得退稅。

財政部表示，這次放寬並非只有水產業獲利，電子產業、電腦都可以獲利，有好幾千項的稅則可以延長沖退稅。

