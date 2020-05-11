YouTuber滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光、網驚：「專業背景超狂！」

▲滴妹投資副業飲料店「再睡5分鐘」。（圖／翻攝自滴妹IG、阿滴英文Youube）

記者林淑慧／台北報導

人氣YouTuber滴妹斥資百萬創業，旗下飲料店10日開幕人氣爆棚，依據經濟部商工登記資料，滴妹公司名為「躺著喝」股份有限公司，董事長為林政漢，他是國內第一家唯一由乳牛獸醫師成立的鮮乳廠商「鮮乳坊」的人資長，讓網友大讚「超狂的專業背景」，讓滴妹的飲料店也有品質保證。

以英語教學竄起的Youtuber阿滴和滴妹兄妹檔，在YouTube上的英語教學頻道「阿滴英文」超過上百萬人訂閱，是台灣第6個突破百萬訂閱的頻道，在擁有高人氣之餘，兄妹倆也積極開拓副業。

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依據經濟部商工登記資訊，滴妹的「躺著喝股份有限公司」，幕後投資者有董事長林政漢，以及來自新場景股份有限公司的另一董事翁梓揚，被網友大讚投資者背景超狂。

▲依據經濟部商工登記資料，滴妹公司名為「躺著喝」股份有限公司，董事長為林政漢。（圖／翻攝自經濟部商業司網站）

其中，林政漢為鮮乳坊的人資長，鮮乳坊是國內第一個透過群眾集資「因群眾力量而生」的鮮乳品牌，在2015年集資金額超過600萬，達標率超過600%，創下台灣募資史上農產品類最佳成績，現在則是滴妹飲料店的主要供應商。

另外，新場景是台灣第一家以網路垂直領域意見領袖（a.k.a網紅）作為標籤的快銷品公司，翁梓揚同時也是Pressplay創辦人，在協助網紅打造周邊商品經驗豐富，由他操刀滴妹飲料店的行銷宣傳，等於能確保網路聲量熱度。

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