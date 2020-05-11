金融海嘯後最慘！　3月受雇員工大減1.9萬人　主計總處估4月衝擊更大

▲主計總處國勢普查處專門委員陳惠欣。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（11）日公布，3月底工業及服務業全體受僱員工人數796萬1千人，較上月底減1萬9千人及0.24%，為2008年金融海嘯以來首見，以住宿及餐飲業受僱員工月減1.8萬人最多。

而薪資部分，3月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為4萬2,309元，年增1.56%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬7,750元，年增2.84%。

請繼續往下閱讀...

根據調查，3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬2,309元，較上月減少0.01%，較上年同月則增1.56%；非經常性薪資5,441元，較上月減少24.89%，較上年同月則增14%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為4萬7,750元，較上月減少3.65%，較上年同月則增2.84%。

而第一季全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,329元，較上年同期增加1.92%，總薪資亦較上年同期增加0.82%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.38%，實質總薪資年增0.28%。

主計總處指出，3月工作天數明顯較2月多，薪資或僱用人數往年都會較2月增加，但這次經常性薪資卻月減0.01%，是近40年來首見，顯示勞動市場受到疫情衝擊，4月可能會受到更大衝擊。

若從產業別來看，住宿及餐飲業、旅行及相關服務業、航空運輸業都受疫情影響，經常性薪資分別月減1.62%、3.67%、2.99%；受僱員工人數方面，住宿及餐飲業就月減1.8萬人，是這波變動較明顯的產業；在工時方面，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業分別年減7小時及2.2小時。