台銀大規模徵才323人　海外分行外派人才起薪上看5、6萬元

▲台灣銀行。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19），台銀公開今年新進員工甄試筆試、口試都延期舉行，報名時間也自6月5日開始，台銀也將大舉錄取323人，其中最受關注的是台銀徵選海外分行的儲備人員，起薪上看5萬元、6萬元，而這次台銀的南非分行儲備人員也在徵選人才之列，有興趣的新鮮人、年輕人可以多多關注。

值得注意的是，這次台銀也徵南非分行儲備幹部（MA）。起薪大約是每月5.4萬元或年薪75.6萬元以上，此外台銀海外分行招聘還包含中國大陸的分行以及東京的分行。

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根據台銀的資料顯示，這次整體要徵323人，其中正取251人備取72名。而最高如果到9職等，試用期起薪可以達到6萬1700元，試用期滿可以敘薪達到6萬3500元，獎金還可以另計。

台銀是委託金融研訓院辦理徵才，報名時間是從6月5日到6月17日止，第一次的筆試則預定在7月12日；第二次口試或者體能測驗，則預計在8月23日。

台銀表示，海外分行的錄取人員進用時應簽立同意書，同意台銀儲訓相關規定，及完成各項專業與實習並經考評合格適任後，配合業務派往各海外分行，如果違反台銀可以終止勞動契約，並請求培訓人員賠償任職期間所支出的所有培訓費用。

▼台灣銀行總行內部情形。（圖／記者周宸亘攝）