中信銀拚紓困位居民營第3　勞工10萬紓困貸款1周衝破11萬件

▲中信銀行公布疫情相關紓困措施的辦理情況，其中5月4日開辦勞工紓困貸款迄今申請案件突破11萬件。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，各銀行配合政府辦理相關紓困方案，中信金今（11）日表示，中信銀行5月4日開辦的勞工紓困貸款，到今年早上為止，申請案件突破11萬件，甚至有同仁還在母親節為此加班，不過有90%以上的案件導流到線上辦理，因此還可以處理過來。

新冠肺炎來勢洶洶，金融業嚴陣以待，中信金財務長邱雅玲表示，針對公司防疫措施，從3月9日啟動異地備援機制，約1,000人、10%員工分屬13個地方辦公，目前並未提早結束或回歸正常辦公場所的計畫，將視指揮中心公告來辦理，而隨後也展開居家辦公演練，目前尚未實施，但已規劃1,000多人、約占總員工人數14%進行居家辦公。

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此外，中信金也規劃高階主管居家辦公計畫，分成兩班制，一班現場、一班視訊的方式，避免面對面接觸，同時也實施上下班分流計畫，從早上8點至10點分成3班次，預防過度密集的情況，這些計畫預計將持續到6月底，隨時依照指揮中心指示，採取機動性調整。

至於海外佈局方面，邱雅玲指出，海外分子行採取異地辦公、居家辦公、輪班、彈性工時等方式，除了大陸武漢仍有部分採取居家辦公外，其餘上海、廣州、廈門、深圳皆已恢復正常。

政府積極推動各項紓困方案，邱雅玲說，主管機關統計資料有限定範圍，依據統計，中信銀的申請件數位居民營銀行第3名，但仍有很多未列入統計，包括5月4日開辦的勞工紓困貸款，詢問度、申請相當踴躍，甚至還有同仁在母親節為此加班，單是到今天早上為止，申請案件已突破11萬件，不過有90%以上的案件導流到線上辦理，因此還可以處理過來。

至於信用卡本息緩繳部分，邱雅玲也提及，中信銀信用卡為發卡數最大行，因此也有近3,000件的申請案，而自辦的房貸、信貸加碼降息方案也有400至500件，無論是配合政府政策或自辦的紓困措施，「我們都很努力執行當中」。

隨著疫情升溫，客戶行為也有所變化，中信銀觀察第1季刷卡金額表現，旅遊刷卡金額衰退約5成，百貨、交通衰退幅度也很大，但也有疫情受惠的產業，如醫療藥妝、外送平台、電商購物、量販超市等，其中外送平台以倍數成長最高，而醫療藥妝也有成長2成。